Gebze’nin “Karbon Ayak İzi” küçülüyor

Türkiye’ye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Gebze’nin karbon ayak izi şekillenmeye başladı.



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatı doğrultusunda başlatılan Gebze’nin Karbon Ayak İzi Envanteri projesinde ilk aşamada sona gelindi. Türkiye’ye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Gebze’nin karbon ayak izi şekillenmeye başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülen projenin 2. değerlendirme toplantısı belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran başkanlığında yapıldı. Projenin birinci aşaması olan Gebze Belediyesi’nin kurumsal karbon salınımı hesaplarının görüşüldüğü toplantıya, Proje Koordinatörü Gökay Bahçekapılı, Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyesi Nazmiye Höbek ve Proje Danışmanı Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe katıldı.

İLK AŞAMADA SONA GELİNDİ

3 aşamadan oluşan projenin ikinci aşamasında Gebze’nin Jeopolitik sınırları içerisindeki toplam karbon salınımı hesaplanacak ve son aşamada Kentsel Sürdürülebilir Enerji Planı hazırlanacak. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker üzerinde durduğu Gebze Karbon Ayak İzi Envanteri Projesi ve hemen sonrasında hazırlanacak olan ‘Kentsel Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’ ile enerjinin sürdürülebilir kaynaklardan temin edilmesi ve bu vesile ile karbon salınımının azaltılarak Karbon Ayak İzini de küçültmesi hedefleniyor.

1800 FİDAN DİKİLDİ

Karbon Ayak İzinin küçüle bilmesi için ağaçlandırma oldukça büyük önem taşıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Gebze Belediyesinin gerçekleştirdiği Ağaç Dikme Bayramında 1800 fidan toprak ile buluşturuldu. Ağaç Dikme etkinliğine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Daha yaşanılabilir bir Gebze için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir kent bırakabilmek için yeşil alanlarımızı arttırıyor, Gebze’nin Karbon ayak izini küçültüyoruz” dedi.