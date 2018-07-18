Gebze’ye Batman’dan Konuk Başkan

Batman Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret etti. Başkan Köşker Başkan, konuk başkan Aksoy’a Gebze’de hayata geçen projeler hakkında bilgi verdi, belediyecilik faaliyetleri ile ilgili fikir alış verişinde bulundu. Başkanlar daha sonra, Gebze’nin vizyon projelerinden Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’nı gezdi. Başkan Köşker Eskihisar’ı cazibe merkezi haline getiren park hakkında Batman Belediye Başkanı Aksoy’a bilgi verdi. Projeyi çok beğenen Konuk Başkan Aksoy, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i tebrik etti. Konuk Başkan Aksoy, Macera ve Aksiyon Parkındaki gezisinin ardından kentten ayrıldı.