Gebze’ye Okyanus Esintisi

Büyükşehir Belediyesi “Kocaeli Güzelleşiyor” projesiyle Gebze Tatlıkuyu Köprüsü güney yan yol duvarı ve İstanbul Caddesi Topçular Köprüsü mevkiindeki duvarlara, akvaryum ve manzara resimleri yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan, “Kocaeli Güzelleşiyor” projesiyle Kocaeli genelindeki kent estetiğine yönelik çalışmalar devam ediyor. Proje ile şehrin önemli meydan, bulvar, köprü ve caddelerin duvarlarına kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla birçok resim çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Gebze Tatlıkuyu Köprüsü güney yan yol duvarı ve İstanbul Caddesi Topçular Köprüsü mevkiindeki duvarlara, akvaryum ve manzara resimleri yapılıyor.

PROFESYONEL RESSAMLAR

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında il genelindeki meydan, bulvar, köprü ve caddelerin duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları daha önceden başlamıştı. Proje dahilinde İzmit ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde bulunan Kocaeli Sanayi Odası bahçe duvarına akvaryum resim çalışması, Mimar Sinan Üstgeçidi’nin oval ayaklarına doğa manzara resmi uygulaması yapılmıştı. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çalışmasıyla Gebze'de Tatlıkuyu Köprüsü ve İstanbul Caddesi Topçular Köprüsü mevkiinde resim boyama çalışmaları yapılıyor. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamalarıyla şehrin dikkat çekici önemli alanlarının estetik açıdan zenginleştirilmesi hedefleniyor.

DİĞER İLLERDE DE UYGULANACAK

Kocaeli’nin birçok ilçesinde kent estetiğini geliştirmek amacıyla yapılan resim boyama çalışmaları Gebze ilçesinde devam ediyor. Projenin üçüncü aşaması kapsamında Tatlıkuyu Köprüsü güney yan yol duvarı ve İstanbul Caddesi Topçular Köprüsü mevkiindeki duvarlara akvaryum ve manzara resimleri yapılıyor. Çalışmalarla Gebze ilçesinin önemli noktaları, estetik acıdan zenginleştiriliyor. Halkın beğenisini kazanan çalışmalar, ilerleyen günlerde Kocaeli’nin diğer ilçelerinde de yapılacak.