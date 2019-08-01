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Gece Yolcuları nostalji rüzgarları estirdi

Gece Yolcuları, Kocaeli Fuarı’na gelen sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gece Yolcuları nostalji rüzgarları estirdi

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:41

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 53. yıl yaz etkinlikleri kapsamında rock müziğin sevilen grubu Gece Yolcuları, Kocaelili hayranlarıyla buluştu. Son dönemde Suat Sunaya ait “Pişmanım” isimli eski bir parçayı yeniden yorumlayarak beğeni kazanan Gece Yolcuları, daha bir çok nostaljik parçalarla hayranlarını geçmişe yolculuğa çıkarttı. Binlerce Kocaelilinin akın ettiği Kocaeli Fuarı konserinde, Gece Yolcuları hayranlarına en özel parçalarla duygusal anlar yaşattı.

 

HAYRANLARI ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Hafızalardan silinmeyen Unut Beni, Ölümde Var, Pişmanım gibi birçok şarkıyı sanatseverlerle buluşturan grup; Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde düzenlenen ücretsiz konserde sevilen eserlerini Kocaeli halkı için seslendirdi. Kocaeli Fuarı’nı dolduran hayranlarının eşlik ettiği şarkılarla renkli görüntülere sahne olan konser, unutulmaz bir akşam yaşattı. Grubun solisti Edis İlhan’a çiçek takdim eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek konser alanını dolduran Kocaelililere iyi eğlenceler diledi.

 

KONSERLER DEVAM EDECEK

Kocaeli ve Gebze’de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek konserlerle müziğe ve eğlenceye doyacak Kocaeliler için konserler hız kesmeden devam edecek. Kocaeli Fuarı 53. Yıl yaz etkinlikleri kapsamında her hafta ünlü bir sanatçı Kocaelililerle buluşmaya devam edecek. 07 Ağustos Çarşamba Ferhat Göçer, 30 Ağustos Işın Karaca; Gebze Metin Oktay Stadında 09 Ağustos Cuma Alişan konserleri düzenlenecek.

 

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