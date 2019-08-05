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Gelecek nesiller için 100 bin Çınar ağacı dikildi

Büyükşehir Belediyesi son 15 yılda, şehrin birçok noktasına 100 bin adet Çınar ağacı dikti.

Gelecek nesiller için 100 bin Çınar ağacı dikildi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:54

Sanayisi, jeopolitik konumu, limanları, ulaşımı, ihracat ve ülke bütçesine katkı sağladığı vergi miktarıyla Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer alan Kocaeli, artık yeşili ile anılan bir şehir oldu. Sanayi şehri olarak bilinen Kocaeli, geniş yeşil alanlarıyla da vatandaşları doğayla buluşturuyor. Yeşil alanların çoğalması için özenli çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesiller için son 15 yılda 100 bin çınar ağacının dikimini gerçekleştirdi.

 

YAKLAŞIK 100 BİN ÇINAR AĞACI 

Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’deki yeşil alan miktarını her yıl düzenli olarak arttırdı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri özenli çalışmalarıyla 15 yılda, yaklaşık 8 milyon 500 bin fidanı toprak ile buluşturdu. Yeşili ve temiz çevreyi gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar yaşamını sürdürebilen yaklaşık 100 bin Çınar ağacını da şehir farklı noktalarına dikti.

 

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI 12,15 METREKARE

Son 15 yılda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını da arttırdı. Ağaçlandırma çalışmaları ile yeşil alanları arttıran Büyükşehir, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 12,15 metrekareye yükseltti.

 

23 MİLYON 157 BİN METREKARE YEŞİL ALAN OLUŞTURULDU  

Kocaeli’nin 12 ilçesindeki birçok noktada vatandaşların dinlenip stres atabileceği yeşil alanlar bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi özverili çalışmasıyla oluşturulan park, bahçe, kavşak, mesire ve diğer yeşil alanların miktarı toplamda 23 milyon 157 bin 30 metrekareye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı içerisinde en az 450 bin fidan dikimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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