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Gelecek Partili Özdağ'dan Sarıkamış Şehitleri için anma mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Gelecek Partili Özdağ'dan Sarıkamış Şehitleri için anma mesajı

22 Aralık 2022 Perşembe 21:18

Özdağ, Sarıkamış'ın hem kendi tarihleri hem de insanlık tarihinde ender görülen büyük bir kahramanlık destanı olduğunu anlattığı mesajında şunları aktardı:

"Birinci Dünya harbinde Kafkas Cephesindeki ilk ve en büyük kara harekâtı olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekâtı, sıkıntılı hava koşullarına aldırmadan vatanlarını korumak adına Allahuekber Dağlarında donarak can veren 90 bin askerimizin şahadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Tam 90 bin askerimiz, Sarıkamış’ta dondurucu soğuk ve tipi altında hiç çekinmeden vatanları için şehit olmuştur. Bundan büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği nasıl olabilir? Sarıkamış Harekâtının Türk tarihinin ve dünya harp tarihinin en hüzünlü olaylarından biri olduğu muhakkaktır. Normal olarak kahraman bir milletin evladıyız fakat bizim kahramanlıklarımız bununla birlikte zaferlerle birlikte acıları da yaşatmıştır. Sarıkamış’ın dondurucu soğuğunda, açlık ve sefalet içinde nice acılar, nice özlemler ve nice feryatlar yaşanırken, bizler atalarımızın bu yaşadıklarını en derin şekilde hissetmeli ve onların bu kahramanlıklarını asla unutmamalıyız, unutamayız. Sarıkamış’ta yaşanılanlar, özellikle genç kuşaklarımıza iyi öğretilmelidir. Yüreklerde taşınan vatan, millet ve bayrak sevgisi, benzeri olmayan bir sağduyu ve yüksek disiplin anlayışıyla birleşerek kahraman Mehmetçiğin en zor şartlara bile göğüs germesini bu ülkede yaşayan her fert en ince noktasına kadar bilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Sarıkamış Harekâtı'nın 108. yıl dönümünde vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için Allahuekber Dağları'nda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

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