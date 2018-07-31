Gemi Adamları Yıpranma Paylarını Geri İstiyor

Yaşam alanları ve çalışma sahaları gemi ve deniz olan, yılın 11 ayını geceli gündüzlü fırtınalı ve dalgalı denizlerde geçiren, sıla ve yurt özlemi konusunda çelikleşmiş, yüzer bir hapishaneyi işyeri ve yaşam alanı edinmiş gemi adamları 2008 yılında ellerinden alınan “Yıpranma Paylarını” geri istiyorlar.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Tirebolu Civil Yalı Köy Derneği Başkanı ve Tirebolu Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Recep Karakoç gemi adamları için yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Giresun insanının % 90 ının gemi adamı olarak çalıştığına dikkat çeken Recep Karakoç; 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile gemi adamlarının yıpranmaya bağlı erken emeklilik haklarının ellerinden alındığını belirtti.

YENİ BİR HAK DEĞİL, ÇALINAN HAKKIMIZI GERİ İSTİYORUZ!

İlgili yasayla denizcilik mesleğinin “risk taşıyan işler” kapsamından çıkartıldığını belirten Karakoç; “ 1 Ekim 2008 tarihinden önce gemi adamlarına çalışma koşullarının ağırlığı bu çalışma koşullarının, psikolojilerinde ve bedenlerinde yarattığı yıpranmaya karşılık denizde çalıştıkları her yıl için sigortalılık sürelerine 90 gün ilave hizmet süresi veriliyordu. Erken emeklilik olarak ifade edilen bu süreye camiada yıpranma payı denilmekteydi. 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yasayla geçmiş yılların yıpranma payı uygulamasının iptal edildi. Yeni düzenleme ile denizcilik mesleği risk taşıyan işler kapsamından çıkartılmış, bir başka deyişle yıpranma payından yararlananların kapsamı daraltılmış, ancak 2013 yılında yapılan başka bir değişiklikle kapsama farklı meslekler dâhil edilmiştir,2018 yılında da sağlık çalışanları yıpranma payı almasın için yasa teklifi hazırlanmıştır. Bu gelişmeler olurken Deniz emekçilerinin hak ettikleri yıpranma payı iptal edilmiş, çalınan kapılar açılmamıştır.”

VEKİLLERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ

24 Haziran 2018 Seçimleri öncesi başta Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve İstanbul Milletvekili Giresun’lu Hasan Turan ile görüşme imkânı bulduğunu söyleyen Karakoç, “Vekillerimizden bu konu üzerine bir çalışma bekliyoruz. Konuyu seçim sonrası Meclise taşıyacaklarını belirten vekillerimize güveniyoruz. Hasan Turan’ınn TBMM İdare amiri olması bu yönde bizleri daha da umutlandırdı” dedi.



50 YAŞ ÜZERİNE İŞ VERİLMİYOR

Gemi sahipleri ve yöneticileri 50 yaşın üzerindeki deniz çalışanlarına iş vermiyor. Bu yaşlardaki gemi adamları iş bulmakta çok ciddi sıkıntı çekmektedirler. İş bulma yaşı giderek 40 yaşına kadar indirilmeye başlamıştır ” diyen Recep Karakoç STK olarak gemi adamlarının yıpranma paylarının geri verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla, siyasilerle ve milletvekilleriyle temaslarının sürdüğünü, taleplerini her fırsatta dile getirdiklerinin üstünde durarak; Karadeniz halkının % 90 ın, Marmara, Ege ve Akdeniz halkının çoğunluğu, coğrafi ve sosyal yönden gemi adamı olduğu bu insanlar adına uğraş verdiklerinin altını çizdi.

Gerekirse % 2 lik SGK primin gemi adamları tarafından karşılanabileceğini söyleyen Tirebolu Civil Yalı Köy Derneği Başkanı ve TİRDEF Genel Sekreteri, gemi adamı Recep Karakoç bu konuda acilen yasal düzenleme yapılarak 180 BİN GEMİ ADAMI İÇİN bu haklarının geri verilmesini istiyor.

RECEP KARAKOÇ KİMDİR?

Türkiye Denizciler Sendikasına Üye olarak Otuz yıl Gemilerde Gemi adamı olarak çalışmış, TDS işyeri sendika temsilciliği, baş temsilci Ve iki dönem TDS Genel Merkez Denetleme kurulu Başkanlığı yapmış. Birçok dernekte yönetici ve Başkanlık Yapmış Halen Tirebolu Civil Yalı Köy Derneği Başkanı ve Tirebolu Dernekler Federasyonu (TİRDEF) Genel sekreterliğini yapmaktadır. 1964 Tirebolu Doğumlu, evli bir kız bir erkek evlat sahibi, Ortaokul mezunu Sınırlı Vardiya zabiti yeterliliğine sahiptir.