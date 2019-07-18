GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Genç kız toprağa verildi

Gebze'de hareket halindeki midibüsten düşerek hayatını kaybeden genç kızın cenazesi defnedildi

Genç kız toprağa verildi

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:34

Üniversite hayali için çalışıyormuş

Gebze'de, hareket halindeki midibüsten düşerek yaşamını yitiren genç kızın cenazesi toprağa verildi.  Baba Aslan Gönülaçar:  "Polis veya subay olmak istiyordu. Onlar olmazsa inşaat mühendisliğini düşünüyordu. 'Sınavım iyi geçti.' dedi. 15 gün önce 3 aylığına işe girdi. 'Okul masraflarımı çıkarırım.' diyordu.



Hareket halindeki yolcu midibüsünden düşerek ölen Günay Gönülaçar'ın (18) naaşı, hastane morgundan alınarak Orhangazi Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada Aslan-Gülizar Gönülaçar çifti, kızlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Gönülaçar'ın cenazesi, "helallik" alınmasının ardından Çardaktepe Camisi'ne götürüldü.  Caminin bahçesinde taziyeleri kabul eden Aslan Gönülaçar, yaptığı açıklamada, ölen kızının dört çocuğundan en küçüğü olduğunu söyledi.

Kızının bu sene üniversite sınavlarına girdiğini ve harçlığını çıkarmak için 15 gün önce geçici olarak işe girdiğini anlatan Gönülaçar, "Polis veya subay olmak istiyordu. Onlar olmazsa inşaat mühendisliğini düşünüyordu. 'Sınavım iyi geçti.' dedi. 15 gün önce 3 aylığına işe girdi. 'Okul masraflarımı çıkarırım.' diyordu." ifadelerini kullandı.

Gönülaçar, halk otobüsü sürücüsünün durağa 100 metre kala kapıyı açtığını iddia ederek, "Hareket halindeki arabadan kızım fırlıyor, arabanın altına giriyor. Ben ondan davacı olmayayım da kimden davacı olayım." diye konuştu.


Genç kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığı'nda defnedildi.

HAREKET HALİNDEKİ MİDİBÜSTEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün Gebze'deki iş yerine gitmek için Y.K'nin kullandığı 41 J 4171 plakalı yolcu midibüsüne binen Günay Gönülaçar (18), ineceği sırada hareket halindeki midibüsün açık olan kapısından düşmüştü.

Aracın altında kalan ve ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan sürücü Y.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘’Asıl olan halkımızın huzuru ve mutluluğudur’’ ‘’Asıl olan halkımızın huzuru ve mutluluğudur’’
Büyükşehir ekipleri yağış boyunca teyakkuzdaydı Büyükşehir ekipleri yağış boyunca teyakkuzdaydı
Başkan Büyükgöz Halk Gününde Gebzeli Hemşerileriyle Buluşuyor Başkan Büyükgöz Halk Gününde Gebzeli Hemşerileriyle...
Zabıtadan Tabela Denetimi Zabıtadan Tabela Denetimi
Bir ayda Kocaeli nüfusu kadar yolcu taşındı Bir ayda Kocaeli nüfusu kadar yolcu taşındı
Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

‘’Asıl olan halkımızın huzuru ve mutluluğudur’’
Başkan Büyükakın, “Biliyoruz ki, asıl olan halkımızın huzuru ve mutluluğudur. Bunun için elimizden...

Haberi Oku