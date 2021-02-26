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Görme Engelli Vatandaşlar İçin Hissedilebilir Zemin Döşeniyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi Poliklinik girişinden Milli İrade Meydanı Tramvay Durağına kadar görme engelli vatandaşların kolay ve güvenilir ulaşımı için hissedilebilir zemin döşeniyor

Görme Engelli Vatandaşlar İçin Hissedilebilir Zemin Döşeniyor

26 Şubat 2021 Cuma 15:19

 

Görme engelliler artık Kocaeli Devlet Hastanesi’ne

daha kolay ulaşacak

 

Kent genelinde vatandaşların kolay ve güvenli ulaşım imkanlarına sahip olması için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların da bu imkanlardan faydalanması için özel çalışmalar yürütüyor. Engelli kişilerin hayatını kolaylaştırmak üzere imal edilen ürünler arasında yer alan hissedilebilir zemin; engellilerin sosyal hayata katılmalarını, kamu hizmetlerinden faydalanabilmelerini ve başkalarına ihtiyaç duymadan hareket edebilmelerini kolaylaştırıyor. Bu kapsamda Kocaeli Devlet Hastanesi Poliklinik girişinden Akçaray Tramvayı Milli İrade Meydanı Durağına kadar görme engelli vatandaşlar için hissedilebilir zemin döşemesi yapılmaya başlandı.

 

ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Kocaeli’nin her köşesindeki ulaşım hizmetlerinin her birey için eşit ve erişilebilir kılınması ve bunun temel haklar kapsamında değerlendirilmesi amacıyla çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Kocaeli Devlet Hastanesi Poliklinik girişinden Akçaray Tramvay durağına kadar görme engelli vatandaşların Devlet Hastanesine ulaşımını kolaylaştıracak hissedilebilir zemin döşemesi yapılıyor.

 

TRAMVAY DURAĞINDAN DEVLET HASTANESİNE KADAR

Dokunma duyusuna hitap eden yüzeyler sayesinde yön bulma ve tehlikeli durumlara karşı tedbir mümkün hale geliyor. Tramvay durağında inen görme engelli vatandaşlar hissedilebilir zemin ile Kocaeli Devlet Hastanesi polikliniğine ulaşarak sağlık hizmetlerinden kolaylıkla yaralanabilecek.

 










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