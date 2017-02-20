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Hac kuraları çekiliyor

Geçen yıl 59 bin 200 olan hacı adayı kontenjanı, 2017 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde 80 bine çıkarıldı.

Hac kuraları çekiliyor

20 Şubat 2017 Pazartesi 22:16


Bu açıklamanın ardından 2 milyona yakın hacı adayı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştireceğini açıkladığı kuranın sonucunu bekliyor.

2017 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda kesilen yüzde 20 kesinti, Türkiye ve Suudi Arabistan yetkililerinin yoğun temasıyla çözüldü. Bu görüşmeler sonucunda geçen yıl 59 bin 200 olan hacı adayı kontenjanı, bu  yıl 80 bin kişiye yükseltildi.
 
KURANIN SONUCU BEKLENİYOR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez  ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Muhammed bin Salih bin Tahir Benten’in görüşmesinin ardında açıklanan bu haber, Türkiye’deki hacı adaylarını sevince boğdu. Yaklaşık 2 milyona yakın hacı adayı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştireceğini açıkladığı kuranın sonucunu bekliyor.

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