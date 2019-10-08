“HAKSEN’DE GÜÇLER BİRLEŞTİ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet göstermekte olan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ile konfederasyonumuz; sendikal vizyonu açısından oldukça benzerlik gösteren her iki sendikanın kurumsal kapasitelerini, hizmet alanlarının da genişleyeceği, üyelerimizin sendikaların imkânlarından yararlandırılması hedeflendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet göstermekte olan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ile konfederasyonumuz arasında işbirliği yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Kıbrıs Haksen Genel Başkanı İzzet Türkmen beraberindeki heyetle konfederasyonumuzu ziyaret etti.

Ziyarette, Kıbrıs Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Haksen) Genel Kurulunda verilen yetkiye dayanılarak, konfederasyonumuzla birlikte yapılacak çalışmalar ve işbirliği konusunda beyin fırtınası yapıldı.

Haksen adına Genel Başkanı Ayhan Çivi ve Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek, Kıbrıs Haksen adına Genel Başkan İzzet Türkmen ve Genel Sekreter Bilgin Polatcan tarafından imzalanan işbirliği protokolüne göre;

1- Çalışma yaşamına ilişkin olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürürlükte bulunan mevzuat, uygulamalar ve sonuçlarıyla ilgili deneyim ve bilgi paylaşımı yapılması,

2- Çalışma yaşamına ilişkin olarak her iki ülkede yapılacak olan yasal düzenlemeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve gerektiğinde ortak çalışma grupları oluşturulması,

3- Sendikaların yürüttüğü projelerle ilgili işbirliği yapılması,

4- Her iki sendikanın üyelerine yönelik hizmet anlaşmalarından doğrudan doğruya her iki sendika üyelerinin ve birinci derecede yakınlarının da aynı koşullarda yararlandırılması,

5- Sendikaların yönetici, temsilci ve üyelerinin ulusal ve uluslararası sendikal haklar konusunda eğitimi için ortak eğitim programları yapılması ve sendikaların imkanlarından yararlandırılması,

6- Sendika üyelerinin ve yakınlarının her iki ülkede ihtiyaç duyabileceği insani, sosyal destek verilmesi ve hukuki konularda yol gösterilmesi,

konularında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Ziyaretleri nedeniyle Haksen heyetine teşekkür eden Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, kuruluş amaçları ve sendikal vizyonu açısından oldukça benzerlik gösteren her iki sendikanın işbirliğinin önemine işaret ederek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki çalışanların evrensel sendikal değerler etrafında işbirliği ve güç birliği yapacağını söyledi.

Çivi, protokolün her iki taraf için de güzel hizmetlere vesile olmasını, diledi.

Anavatanda bulunmalarından dolayı memnuniyetini ifade eden Kıbrıs Haksen Genel Başkanı İzzet Türkmen, imzalanan işbirliği protokolünün her iki tarafın kurumsal kapasitelerini artıracağını, sendikaların üyelerine sunacağı hizmet alanlarının genişleyeceğini, belirtti.