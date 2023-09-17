Halk Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı, 3 Yolcu Yaralandı

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 kara yolu Media Mark mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan C.B. idaresindeki 41 ALB 750 plakalı BMW marka otomobil ile S.Ç. hakimiyetindeki 41 SD 632 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yol ayrımındaki bariyere sürüklenirken, otomobil ters istikamete dönerek durabildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye götürüldü. Halk otobüsündeki diğer yolcular ise bir süre bekledikten sonra bölgeye gelen diğer otobüslere bindirildi. Kazalı otomobil ve otobüs, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.









İHA