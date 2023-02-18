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HATAY ANTAKYA HABİBİ NECCAR CAMİNDEN DEVRİ ALEM TV VE GEBZE GAZETESİ CANLI YAYIN YAPIYOR

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

HATAY ANTAKYA HABİBİ NECCAR CAMİNDEN DEVRİ ALEM TV VE GEBZE GAZETESİ CANLI YAYIN YAPIYOR

18 Şubat 2023 Cumartesi 12:48

https://fb.watch/iMkIP_AjdY/?mibextid=qC1gEa
6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremin üstünden günler geçmesine rağmen Hatay Antakya da Habibi Neccar camisinin bulunduğu bölgeden www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com an itibari ile 18 Şubat 2023 tarihinde canlı yayında

HATAY DEFNE İLÇESİNDEN CANLI YAYIN

https://fb.watch/iMm1dHhb6l/?mibextid=qC1gEa
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Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDaricaIsmail Kahraman
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