Hatay Defne’de yaraları sarmak için hummalı çalışma





Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin koordinasyonunda Hatay Defne’de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Depremden hemen sonra Defne’ye iş makinesi ve personelle çıkarma yapan Çayırova Belediyesi, Defne Sevsen-Nevzat Şahin Ortaokulu’na kurduğu afet koordinasyon merkezinden hizmetleri sevk ve idare ediyor. Depremden büyük yara alan kentte hayatın normale dönmesi için yoğun bir mesai yapan Çayırova Belediyesi ekipleri, kentte çevre temizliği yapıyor. Yolları süpüren ekipler, çöp konteynerlerini düzenli olarak boşaltıyor. Depremzede vatandaşlar için seyyar tuvalet kuran Çayırova Belediyesi ekipleri, tuvaletlerin temizliğini gerçekleştiriyor.





YOLLAR TEMİZLENİYOR

Çayırova Belediyesi ekipleri, Defne’de hasar gören iletişim hatlarının onarılmasına iş makinesi ile destek verirken, bir yandan da ilçenin köylerinde yollara düşen molozları temizliyor.





ÇADIRKENTE OYUN PARKI

Çocukların hafızasından depremin izlerinin bir an öncesi silinmesi için de çalışma yapan Çayırova Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Çadırkent’te yaşayan depremzede çocuklar için bir oyun parkı kurdu. Parkta eğlenen çocuklara oyuncak ve pamuk şekeri dağıtan belediye ekipleri, çocukların mutluluğu için çalışıyor.





GÜNLÜK BİN KİŞİYE YEMEK

Çayırova Belediyesi, Defne Sevsen-Nevzat Şahin Ortaokulu’na kurduğu yemekhanede günlük bin kişiye yemek veriyor. Yemekhanede, belediye personelleri, depremzede vatandaşlar, polis, asker, afad, sivil toplum temsilcileri ve sağlık ekiplerine sabah, öğlen ve akşam yemeği veriliyor.









İHA