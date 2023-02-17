Hatay'da depremin 278. saatinde inanılmaz kurtuluş

Defne İlçesi Elektrik Mahallesi Tolga Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler enkaz altında canlı bir kişinin olabileceğini değerlendirdi. Termal kamera ve hassas dinleme cihazları eşliğinde yoğun bir çalışma başlatan ekipler depremin 278. saatinde 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'nu sağ çıkardı. Ambulansa bindirilen Yasinoğlu önce Sahra Hastanesi'ne götürüldü. Yasinoğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İHA