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Hatay'da depremin 296. saatinde inanılmaz kurtuluş

- Kanatlı apartmanından biri çocuk 3 kişi canlı olarak kurtarıldı

Hatay'da depremin 296. saatinde inanılmaz kurtuluş

18 Şubat 2023 Cumartesi 12:22

Hatay'da depremin 296. saatinde biri çocuk 3 kişi enkazdan canlı olarak çıkartıldı.   
  Edinilen bilgilere göre Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi Kanatlı apartmanında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, termal kamera ve hassas dinleme cihazlarıyla yaptıkları incelemede ses tespit etti. Aralarında Kırgız arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda ekip, enkazda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler depremin 296. saatinde 1 çocuk, 1 kadın ve 1 erkeği enkazdan canlı olarak çıkarttı. Kurtarılanlar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. 
 


İHA
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