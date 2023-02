Hayat kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş'ta kalp krizi geçirmişti, Metin Doruklu'yu ekip arkadaşı anlattı

- Arama-kurtarma çalışmaları sırasında kalp krizi geçiren Metin Doruklu, son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kahramanmaraş'ta Metin Doruklu ile birlikte görev yapan Beşir Derneği Sosyal Ağlar Müdürü Bilal Vardi, "Çok gayret etti, çok hizmet etti. Hatta biz ona sürekli, 'Ağabey biraz dinlen' dedik ama bir can daha kurtarmak için sürekli enkazların başında bekledi. Birçok canın kurtarılmasına vesile oldu" dedi.

Mehmet Ellibeş, "Rahmetli kardeşimiz, hayatı boyunca hayır yolunda ömrünü vakfetmiş birisidir. Her alanda, her koşulda insanların yardımında olmayı, onların dertleriyle dertlenip, sorunlarına çözüm olma noktasında gayret eden bir kardeşimizdi. Siyasi hayatında da aynı çizgide mücadelesini sürdürdü. Vefatı da aynı yolda oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennettir inşallah" diye konuştu.

"Bir can daha kurtarmak için sürekli enkazların başında bekledi"

