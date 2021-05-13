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Hayırlı Bayramlar

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bayram mesajı.

Hayırlı Bayramlar

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:38

 Bu yıl Vakıflar haftasını kutladığımız günlere denk  gelen mübarek ramazanı şerif bayramınızı  en samimi dilek ve dualarımla  vakıf medeniyeti belgeseli tadında şahsım ve medya yayın gurubumuz adına tebrik ederim .https://www.youtube.com/watch?v=fshKILJ3-10 Bayramın Filistinden Doğutürkistan'a islam medeniyeti coğrafyasına barış ve huzur getirmesine vesile olmasını tüm dünya coğrafyasında akan müslüman kanının durması korona vebası salgının son bulması için Allah cc'ya  dua ve niyaz ederim.  Selamlar www.ismailkahraman.net www.iktav.com www.devrialem.tv www.gebzegazetesi.com
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Gebze Çoban Mustafa Paşa’da Bayram Namazı
Gazetemizin kurucusu ve Devri alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

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