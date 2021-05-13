Hayırlı Bayramlar

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:38
Bu yıl Vakıflar haftasını kutladığımız günlere denk gelen mübarek ramazanı şerif bayramınızı en samimi dilek ve dualarımla vakıf medeniyeti belgeseli tadında şahsım ve medya yayın gurubumuz adına tebrik ederim .https://www.youtube.com/watch?v=fshKILJ3-10 Bayramın Filistinden Doğutürkistan'a islam medeniyeti coğrafyasına barış ve huzur getirmesine vesile olmasını tüm dünya coğrafyasında akan müslüman kanının durması korona vebası salgının son bulması için Allah cc'ya dua ve niyaz ederim. Selamlar www.ismailkahraman.net www.iktav.com www.devrialem.tv www.gebzegazetesi.com
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