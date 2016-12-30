Her birisi kahraman!

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yunus Coşkun, Başkan Yardımcısı Enver Ören ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Nurettin Sağlık, Cafer Turna ve İsmail Aköz’ü makamında kabul etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yunus Coşkun, ziyaret nedeniyle yaptığı konuşmalarında “Sayın Valimiz göreve geldiği günden beri yüreğini ortaya koyarak bizlere, gazi ve şehit ailelerine yapmış olduğu hizmetlerinden, yakın ilgilerinden ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.” diyerek, plaket ve gazi şapkası takdiminde bulundu ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.

VALİ MUTLU OLDU

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise ziyarette yaptığı konuşmalarında; “Değerli başkanıma ve gazi büyüklerimize, burada olmayan onların temsil ettiği, bu ülkenin birliğine, beraberliğine, devletinin tekliğine ve ebediyete kadar yaşamış iradesine katkı veren kahraman şehitlerimizle birlikte mücadele edip gazi olma onuruna erişen tüm kahraman gazilerimizi saygıyla, minnetle ve hürmetle selamlıyorum. Rabbim onlardan razı olsun, Allah sağlık ve ömür versin inşallah. Onların fedakârlıklarıyla bugün biz sahip olduğumuz tüm zenginliklerimizle varız, özgürüz, bağımsızız çok şükür ve sonsuza kadar da böyle kalacağız. Ben kendilerine milletçe şükranlarımı sunuyorum. Her zamanki gibi bu milletin büyüklüğünü, bu milletin değerlerini temsil eden, her birisinin gerçek birer kahraman olduğunu belirtmek istiyorum. Allah birlik ve beraberliğimiz daim eylesin, milletimizi sonsuza kadar payidar eylesin.” diyen Vali Güzeloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube yönetimine bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti ve teşekkür etti.