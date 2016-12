Hizmet Veren Yönetim Anlayışı!

Sayın Valimizin başkanlığında gerçekleştirilen Karamürsel İlçesi muhtarlar toplantısına; Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz,Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Kopça, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Lütfi Efil,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yatırımlar ve İnşaat Daire Başkanı Celal Doğan, İl ve ilçe kurum müdürleri, Karamürsel Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Akın ve Karamürsel muhtarları katıldı.



Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun yaptığı konuşmalarında; “Sevgili muhtarlarımızla 21’nci buluşmamız, Karamürsel’imize, İlimiz ve Ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Karamürsel; Körfezimizin incisi, Kocaeli’nin ve Türkiye’nin çok özel ve güzel İlçesi ve bir yaşam merkezimizdir. Sözlerimin başında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşu ve kuruluşundan bu güne ve en son olarak da 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında Beşiktaş ve Kayseri Şehitlerine kadar bu vatan için; Devletimiz, değerlerimiz, özgürlüğümüz için hayatını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun mekanları cennet olsun inşallah.

Türkiye; insanıyla, sermayesiyle, iş gücüyle tüm yatırımları gerçekleştiren ve yoluna devam eden bir ülke olarak geleceğe kararlı adımlarla her geçen gün daha güzel bir geleceğe doğru yaklaşıyor. Tüm bunlar bu ülkeye inanan, bu ülke için çalışan, emeğiyle gayretiyle bu ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan herkesin, hepimizin ve hepinizin gayretiyle oldu. Bu perspektifte baktığımız zaman da Kocaeli, Türkiye’nin geleceğe doğru kutlu yürüyüşüne zenginlik, derinlik, birikimler katan bir büyükşehiridir. Temel alt yapı ve üst yapı perspektiflerinde Kocaeli’nin her bir köşesi, her bir kişisi ve her meselesi bizim önceliğimizdir. Hayat kalitesinin her alanda iyileştirilmesi ve kamu hizmet kapasitesinin en öteye gelmesi ve insanımızın beklentilerinin en üst düzeyde karşılanması; muhtarımızdan başlayarak, Valiye kadar halka hizmet eden her kamu görevlisinin temel şiarı ve temel ölçeğidir. Milletimizin memnuniyetini, hizmet ettiğimiz insanımızın beklentisini karşılamakta en büyük mesuliyetimizdir.

Şüphesiz bu Perspektifte baktığımız zaman Karamürsel’de; gelişen, sahip olduğu zenginlikleri ve potansiyeli dönüştüren ve yeni dönemde çok daha fazla gelişme, kalkınma ve hizmetler sektörü başta olmak üzere gelişmesine katkı sunacak projelerle buluştu. Değerli Başkanımızın içten ve çok başarılı çalışmaları var. Kendilerini tebrik ediyorum. Halkımızın vekaletini ve güvenini kazanan siz değerli muhtarlarımızın, halkımızın temsilcileri olarak Karamürsel’imizin daha iyiye gitmesi, daha güzel geleceğe ulaşması adına içtenlikli çalışmalarınızı biliyorum. Değerli muhtarlarım, bizim yönetim anlayışımız; Hesap veren ve hizmet veren bir yönetim anlayışıdır. Sorgulanan sorgulanması gereken ve performansa dayalı olarak “iki günü bir olan ziyandadır” anlayışı içerisinde bir saniyeyi bile ziyan etmeyen anlayıştır. Bugünün işini değil yarına bırakmak, bir an sonrasına bırakmakta bu anlamda israftır, kayıptır. Kaybedecek hiçbir zamanımız yok. Sizler mahalle bazındaki beklentileri, değerlendirmeleri yaparken gelecek hedeflemesine de şüphesiz katkıda koyacaksınız. Kamu hizmetlerinin mahalle bazında değerlendirilmesinde birincil ve ilk makamı sizler yani muhtarlarımızsınız. Ortaya konulan hizmet çıtasının, hizmet anlayışının halkımızla buluşmasının değerlendirilmesini sizler yapacaksınız. Ülkesini en çok seven; işini en iyi yapan ve ülkesine en çok katkı sunandır. Bu toplantımız inşallah buna katkı sağlayacaktır. Bugün burada bulunan Karamürselli çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını dileğinde bulunanValimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, katılımcılara teşekkür etti.

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından Karamürsel ilçesinde yapımı devam eden yatırımlar ile projelerin sunumunun ardından, Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, muhtarlarımızın sorun ve taleplerini dinleyerek, gereğinin yapılması ve takip edilmesi hususunda orada hazır bulunan kurum müdürlerini talimatlandırdı.

Büşra GÜNAYDIN