İBB Başkanı İmamoğlu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin hakkında verdiği mahkumiyet kararını değerlendirdi:

- "Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine adalet ilkelerinin değil siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır"





- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

- "Bugün iktidarda, yarından çok korkan bir irade var. İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler, zulüm yaparlar, haksızlık yaparlar. Onun için bugün Ekrem kardeşim için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var"





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine adalet ilkelerinin değil siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır." dedi.

İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilmesinin ardından CHP ve İYİ Parti mensupları, Saraçhane'deki belediye binası önünde toplandı.

Otobüsün üzerinden kalabalığa seslenen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 16 milyon İstanbullunun olduğunu söyledi.

"Hangi çılgın, size, millete ait herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş, hiç kimse vuramaz." diyen İmamoğlu, bu akşam bir ve birlikte olduklarını kaydetti.

İmamoğlu, "Yarın çoğalarak daha fazla bir arada, birlikte olacağız. Biz hayatımızda, aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz. Bu akşam saygıdeğer Genel Başkan'ımız bizimle beraber. Duygularını paylaştı. Değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı, yarın altılı masanın liderleriyle birlikte yine İstanbulluların evinde bir arada olacağız. Zamanını sizinle paylaşacağım. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz, birlikte dertleşeceğiz." diye konuştu.

Bu davanın, Türkiye'de adaletin kalmadığının ispatı olduğunu öne süren İmamoğlu, davanın Türkiye'ye adalet ve demokrasi gibi en ulvi değerleri getirmek istemeyen insanların yönettiği bir dava olduğunu iddia etti.

Davanın hukuk davası olmadığını, bozuk düzenin davası olduğunu ileri süren İmamoğlu, hukuka ve demokrasiye karşı asla mücadele edilemeyeceğini söyledi.

İmamoğlu, 6 Mayıs'ta seçimin iptal olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Tokatı misli misli attınız ama doymadılar, doyamadılar. Bugünkü davada verdikleri ceza, ortaya koydukları irade çirkin bir sonuçtur. Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine, adalet ilkelerinin değil siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz, güç ve çıkar odakları, seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını, önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır."

"Millet, millet" diye yola çıkanların bugün "Millet biziz" dediğini öne süren İmamoğlu, "Devlet bizim diyorlar ama sonuç alamayacaklar. Bu sabahki umudum bir ise şu anki umudum bin. Bugün milletin canı yanmış, on binlerce insan burada. Bir araya gelmek için ben sizi nereye davet edeceğim." dedi.

- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in konuşması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de Saraçhane'de yıllar evvel okuduğu bir şiir nedeniyle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı olduğunu ve o gün Saraçhane'den seslenip, "Bu şarkı burada bitmez." dediğini söyledi.

O şarkının orada bitmediğini, bugün de bu şarkının burada bitmeyeceğini ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Bugün iktidarda, yarından çok korkan bir irade var. İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler, zulüm yaparlar, haksızlık yaparlar. Onun için bugün Ekrem kardeşim için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size, demokrasiye, millet iradesine duyulan korku var. Onlar korkuyor ama biz korkmuyoruz. 'Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat' diyoruz."

"Bugün bu kararı verenlerin siyah cübbelerini haksızlığa kılıf ettiğini" öne süren Akşener, "Verdikleri kararın başında ne yazacak biliyor musunuz, 'Türk milleti adına' diyecekler. Siz Türk milletisiniz, ne yapacaksınız? Sandıkta gereğini yapacaksınız. Hem de o sandıkta hür iradenizle, helal oylarınızla, demokrasiyle diyeceksiniz ki 'Hadi bakalım, sizi gönderiyoruz.' Ve diyeceksiniz ki 'Korkunun ecele faydası yoktur.'" diye konuştu.

Akşener, İmamoğlu'na bir tiyatro neticesinde ceza verildiğini iddia ederek, dün benzer cezayı millet nasıl yırttıysa bugün de sandıkla, demokrasiyle yırtacağını söyledi.

Konuşmaların ardından meydandakiler dağıldı.

Saraçhane'deki açıklamaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul milletvekilleri, CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da katıldı.

AA