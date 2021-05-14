İLKÇEV'den e- bayramlaşma

Korona virüs dolayısıyla ülke genelinde #evdekal kampanyası devam ederken, İLKÇEV e-Bayramlaşma programıyla online olarak faaliyetlerine devam ediyor.





İLKÇEV, Korona Virüs tedbirleri kapsamında; Online Kitap Okuma Tahlilleri, Kur'an'ın Anlamıyla Buluşma, Ramazan Kumanya Dağıtımları, Zekat, Fitre ve Sadaka çalışmalarıyla Pandemi sürecinde faaliyetlerine hız kesmeden devam etti.



