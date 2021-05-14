İLKÇEV'den e- bayramlaşma

Korona virüs dolayısıyla ülke genelinde #evdekal kampanyası devam ederken, İLKÇEV e-Bayramlaşma programıyla online olarak faaliyetlerine devam ediyor.
İLKÇEV, Korona Virüs tedbirleri kapsamında; Online Kitap Okuma Tahlilleri, Kur'an'ın Anlamıyla Buluşma, Ramazan Kumanya Dağıtımları, Zekat, Fitre ve Sadaka çalışmalarıyla Pandemi sürecinde faaliyetlerine hız kesmeden devam etti.
Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu, bu süre zarfında üyelerimiz ve gönüllülerimiz sürekli bilgilendirilerek, Pandemi tedbirlerine uymaları ve yakın çevrelerinde de bu bilinci oluşturmaları sağlandı. Kaymakamlık bünyesinde kurulmuş olan Vefa Sosyal Destek projesine katkı sağlandı. Kızılay’ın başlatmış olduğu Kan bağışı kampanyasına üyelerimizle birlikte geniş katılımlı bir destek sağlandı. Yakın çevremizde Covid19 pozitif çıkıp, hastanede tedavisi devam eden gönüldaşlarımızın ailelerine maddi manevi katkılarda bulunuldu. Bu süre zarfında en çok sıkılan grupların başında gelen öğrenciler için, ev ortamında İzcilik faaliyetlerine devam edilerek Evde Kamp Etkinliği düzenlendi. Haydi Çocuklar Camiye adlı projeyle Çocuklara Namaz kılmayı teşvik etmek amacıyla evlerde yarışma programı yapıldı. Pandemi sürecine göre bundan sonraki süreçte de bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz, dedi. Kudüs'te yaşanan olaylar nedeniyle buruk bir bayram geçirdiğimizi söyleyerek, bir an önce Müslümanlara yapılan zulümlerin son bulmasını ve tüm İslam aleminin huzur ve barış içerisinde nice bayramlar geçirmesi temennisinde bulundu.