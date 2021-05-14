banner594
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İLKÇEV'den e- bayramlaşma

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV),telekonferans aracılığıyla bayramlaştı.

İLKÇEV'den e- bayramlaşma

14 Mayıs 2021 Cuma 16:02

Korona virüs dolayısıyla ülke genelinde #evdekal kampanyası devam ederken, İLKÇEV e-Bayramlaşma programıyla online olarak faaliyetlerine devam ediyor.

İLKÇEV, Korona Virüs tedbirleri kapsamında; Online Kitap Okuma Tahlilleri, Kur'an'ın Anlamıyla Buluşma, Ramazan Kumanya Dağıtımları, Zekat, Fitre ve Sadaka çalışmalarıyla Pandemi sürecinde faaliyetlerine hız kesmeden devam etti.

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu, bu süre zarfında üyelerimiz ve gönüllülerimiz sürekli bilgilendirilerek, Pandemi tedbirlerine uymaları ve yakın çevrelerinde de bu bilinci oluşturmaları sağlandı. Kaymakamlık bünyesinde kurulmuş olan Vefa Sosyal Destek projesine katkı sağlandı. Kızılay’ın başlatmış olduğu Kan bağışı kampanyasına üyelerimizle birlikte geniş katılımlı bir destek sağlandı. Yakın çevremizde Covid19 pozitif çıkıp, hastanede tedavisi devam eden gönüldaşlarımızın ailelerine maddi manevi katkılarda bulunuldu. Bu süre zarfında en çok sıkılan grupların başında gelen öğrenciler için, ev ortamında İzcilik faaliyetlerine devam edilerek Evde Kamp Etkinliği düzenlendi. Haydi Çocuklar Camiye adlı projeyle Çocuklara Namaz kılmayı teşvik etmek amacıyla evlerde yarışma programı yapıldı. Pandemi sürecine göre bundan sonraki süreçte de bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz, dedi. Kudüs'te yaşanan olaylar nedeniyle buruk bir bayram geçirdiğimizi söyleyerek, bir an önce Müslümanlara yapılan zulümlerin son bulmasını ve tüm İslam aleminin huzur ve barış içerisinde nice bayramlar geçirmesi temennisinde bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KovidKocaeliKarantinaCeza
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAMAN KARTEPE’NİN YALNIZ BÜYÜKLERİNİ UNUTMADI KOCAMAN KARTEPE’NİN YALNIZ BÜYÜKLERİNİ UNUTMADI
Vali Yavuz, Ramazan Bayramı’na Çalışarak Giren Kamu Görevlilerini Ziyaret Etti Vali Yavuz, Ramazan Bayramı’na Çalışarak Giren...
Gebze Müftüsünden Vakıflar Haftası Açıklaması Gebze Müftüsünden Vakıflar Haftası Açıklaması
İSU bayramda 24 saat görev başında İSU bayramda 24 saat görev başında
12 İlçede 40 farklı noktada vektörle mücadele 12 İlçede 40 farklı noktada vektörle mücadele
Gebze Çoban Mustafa Paşa’da Bayram Namazı Gebze Çoban Mustafa Paşa’da Bayram Namazı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KOCAMAN KARTEPE’NİN YALNIZ BÜYÜKLERİNİ...
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, tam kapanma sürecinde idrak edilen Ramazan Bayramı’nda Kartepe’nin...

Haberi Oku