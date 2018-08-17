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İlyasbey caddesine Yeni Düzenleme

UKOME’nin Gebze’de uygulamaya koyduğu düzenlemeler trafiğe çözüm olma yerine sorun olmaya devam ediyor.

İlyasbey caddesine Yeni Düzenleme

17 Ağustos 2018 Cuma 10:24

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Gebze Anibal geçidinin daha kolay bir akış sağlaması için UKOME’nin uygulamaya koyduğu, “ İlyasbey caddesine servis araçları giremez” kararı, uyarı tabelasının da olmasına rağmen delinmeye başladı. Dün sabah gazetemiz muhabirleri kararın geçerli olup olmadığını yerine takip ederken P Plakalı bir çok servis aracının bu uyarıyı dikkate bile almadığını gözlemledi. Vatandaşlar UKOME’nin Gebze’de yaptığı bir çok düzenlemenin uygulanamadığını belirterek, çözümlerin ve önlemlerin yeterli olmadığını belirttiler. Vatandaşlar, “ Belediye yetkilileri servis araçları giremez dediği bir caddeye bu araçlar giriyorsa ya o tabelayı sökecekler, ya da bu araçlara tek tek ceza yazacaklar. Göstermelik uygulama ve düzenleme olmaz“ şeklinde yorum yaptılar. 


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