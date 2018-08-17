Gebze Anibal geçidinin daha kolay bir akış sağlaması için UKOME’nin uygulamaya koyduğu, “ İlyasbey caddesine servis araçları giremez” kararı, uyarı tabelasının da olmasına rağmen delinmeye başladı. Dün sabah gazetemiz muhabirleri kararın geçerli olup olmadığını yerine takip ederken P Plakalı bir çok servis aracının bu uyarıyı dikkate bile almadığını gözlemledi. Vatandaşlar UKOME’nin Gebze’de yaptığı bir çok düzenlemenin uygulanamadığını belirterek, çözümlerin ve önlemlerin yeterli olmadığını belirttiler. Vatandaşlar, “ Belediye yetkilileri servis araçları giremez dediği bir caddeye bu araçlar giriyorsa ya o tabelayı sökecekler, ya da bu araçlara tek tek ceza yazacaklar. Göstermelik uygulama ve düzenleme olmaz“ şeklinde yorum yaptılar.
İlyasbey caddesine Yeni Düzenleme
UKOME’nin Gebze’de uygulamaya koyduğu düzenlemeler trafiğe çözüm olma yerine sorun olmaya devam ediyor.
Gebze Anibal geçidinin daha kolay bir akış sağlaması için UKOME’nin uygulamaya koyduğu, “ İlyasbey caddesine servis araçları giremez” kararı, uyarı tabelasının da olmasına rağmen delinmeye başladı. Dün sabah gazetemiz muhabirleri kararın geçerli olup olmadığını yerine takip ederken P Plakalı bir çok servis aracının bu uyarıyı dikkate bile almadığını gözlemledi. Vatandaşlar UKOME’nin Gebze’de yaptığı bir çok düzenlemenin uygulanamadığını belirterek, çözümlerin ve önlemlerin yeterli olmadığını belirttiler. Vatandaşlar, “ Belediye yetkilileri servis araçları giremez dediği bir caddeye bu araçlar giriyorsa ya o tabelayı sökecekler, ya da bu araçlara tek tek ceza yazacaklar. Göstermelik uygulama ve düzenleme olmaz“ şeklinde yorum yaptılar.