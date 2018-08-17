İmo Kocaeli'den Deprem Kamu Spotu

Kocaeli’de alanlarında uzman İnşaat Mühendislerinin rol aldığı kamu spotu bugün tüm sosyal medyada yayına girdi. Deprem ile beraber Şehircilik, Belediyecilik, Çevre, Bilim, Ekonomi, Yardım ve Meslek temalı konuların işlendiği kamu spotunda Tolga Ok’a Kocaeli Büyükşehir

Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan

Aytaç, KOU İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan Mutman, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Kocaeli Kızılay Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz İpek de eşlik etti.



Hazırlanan kamu spotu ile daha geniş bir kesime ulaşılması, toplumun bilinçlenmesine katkı yapılması, deprem konusunda topluma uzman isimler tarafından mesaj verilmesi amaçlanmıştır.