İmo Kocaeli'den Deprem Kamu Spotu
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin yıldönümü nedeniyle bir kamu spotu hazırladı. Şube Başkan Tolga Ok`un öncülüğünde hazırlanan kamu spotu ile topluma mesaj verilmesi hedeflenmiştir.
Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan
Aytaç, KOU İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan Mutman, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Kocaeli Kızılay Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz İpek de eşlik etti.
Hazırlanan kamu spotu ile daha geniş bir kesime ulaşılması, toplumun bilinçlenmesine katkı yapılması, deprem konusunda topluma uzman isimler tarafından mesaj verilmesi amaçlanmıştır.