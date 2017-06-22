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İnşaat Fakültesinde Mezuniyet Coşkusu

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün  2016-2017 Akademik Yılı mezuniyet töreni Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür  ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi

İnşaat Fakültesinde Mezuniyet Coşkusu

22 Haziran 2017 Perşembe 13:01


 Kocaeli Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olamaya hak kazanan öğrenciler hep birlikte keplerini havaya atarak mezuniyet ve sevinçlerini aileleriyle paylaştı.
Mezuniyet törenine Kocaeli Üniversitesi İnş. Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Safa Bozkurt Coşkun, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan MUTMAN, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Hakan ERDOĞAN, Öğretim 
Görevlilerinden Doç. Dr. Mücahit OPAN, Doç. Dr. Salih Taner YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Adnan ÖNER, Arş. Gör Dr. Serkan ENGİN, Arş. Gör. Cüneyt YILMAZ, Arş. Gör. Onur ÖZTÜRK, Arş. Gör. Servet MERT KUTSAL ve Arş. Gör. 
Aytuğ SEÇKİN müdürler, akademik ve idari personelin yanı sıra mezun 
öğrenciler ve aileleri katıldı.
MÜHENDİSLİK YEMİNİNİ OK YAPTIRDI
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başar dileklerinin ardından İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok 
tarafından öğrencilere “Mühendislik Yemini” ettirildi. Ok yaptığı konuşmada, “İnşaat Mühendisleri Odası olarak onlarla mezuniyet gününün mutluluğunu, gururu ve coşkusunu paylaştık. Tüm mezunlarımızı kutluyor, 
İnşaat Mühendisleri Odası bünyesinde, ülkemizi ve mesleğimizi daha iyi noktalara taşımak için, birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Yeni yaşam döneminde, genç meslektaşlarımıza sağlık ve başarılar diliyorum. Yolunuz 
ve bahtınız hep açık olsun" dedi
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok tarafından bölümünü birincilikle bitiren Müslüm Işık, ikincilikle bitiren Göktuğ Tüfekçi ve üçüncülükle bitiren Aldin Kavazoviç’e kol saati ve plaketten 
oluşan bir armağan takdim edildi. Ardından tüm mezun öğrenciler toplu olarak bu güzel günlerini kep atarak sonlandırdı.
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