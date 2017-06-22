İnşaat Fakültesinde Mezuniyet Coşkusu

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olamaya hak kazanan öğrenciler hep birlikte keplerini havaya atarak mezuniyet ve sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Mezuniyet törenine Kocaeli Üniversitesi İnş. Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Safa Bozkurt Coşkun, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan MUTMAN, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Hakan ERDOĞAN, Öğretim

Görevlilerinden Doç. Dr. Mücahit OPAN, Doç. Dr. Salih Taner YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Adnan ÖNER, Arş. Gör Dr. Serkan ENGİN, Arş. Gör. Cüneyt YILMAZ, Arş. Gör. Onur ÖZTÜRK, Arş. Gör. Servet MERT KUTSAL ve Arş. Gör.

Aytuğ SEÇKİN müdürler, akademik ve idari personelin yanı sıra mezun

öğrenciler ve aileleri katıldı.

MÜHENDİSLİK YEMİNİNİ OK YAPTIRDI

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başar dileklerinin ardından İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok

tarafından öğrencilere “Mühendislik Yemini” ettirildi. Ok yaptığı konuşmada, “İnşaat Mühendisleri Odası olarak onlarla mezuniyet gününün mutluluğunu, gururu ve coşkusunu paylaştık. Tüm mezunlarımızı kutluyor,

İnşaat Mühendisleri Odası bünyesinde, ülkemizi ve mesleğimizi daha iyi noktalara taşımak için, birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Yeni yaşam döneminde, genç meslektaşlarımıza sağlık ve başarılar diliyorum. Yolunuz

ve bahtınız hep açık olsun" dedi

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok tarafından bölümünü birincilikle bitiren Müslüm Işık, ikincilikle bitiren Göktuğ Tüfekçi ve üçüncülükle bitiren Aldin Kavazoviç’e kol saati ve plaketten

oluşan bir armağan takdim edildi. Ardından tüm mezun öğrenciler toplu olarak bu güzel günlerini kep atarak sonlandırdı.