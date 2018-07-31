Kocaeli ulaşım ve çevre konularının görüşüldüğü ziyarette Cankaya ve Satıroğlu’na yeni görevlerinin tekrardan hayırlı olmasını dileyen İMO Başkanı Tolga Ok, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak bu birlikteliğin şehrimiz için önemli olduğunu ifade etti.
İnşaat Mühendislerinden KBB Ulaşım Daire’sine Ziyaret
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetimi kısa bir süre önce KBB Ulaşım Daire Başkanlığı görevine atanan Tolga Cankaya ve Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğüne atanan Yavuz Selim Satıroğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini ilettiler.
Kocaeli ulaşım ve çevre konularının görüşüldüğü ziyarette Cankaya ve Satıroğlu’na yeni görevlerinin tekrardan hayırlı olmasını dileyen İMO Başkanı Tolga Ok, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak bu birlikteliğin şehrimiz için önemli olduğunu ifade etti.