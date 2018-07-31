banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İnşaat Mühendislerinden KBB Ulaşım Daire’sine Ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetimi kısa bir süre önce KBB Ulaşım Daire Başkanlığı görevine atanan Tolga Cankaya ve Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğüne atanan Yavuz Selim Satıroğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini ilettiler.

İnşaat Mühendislerinden KBB Ulaşım Daire'sine Ziyaret

31 Temmuz 2018 Salı 14:36

banner346
Kapılarının tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine açık olduğunu belirten Cankaya ve Satıroğlu nazik ziyaretleri için İnşaat Mühendisleri Odasına teşekkür ettiler.

Kocaeli ulaşım ve çevre konularının görüşüldüğü ziyarette Cankaya ve Satıroğlu’na yeni görevlerinin tekrardan hayırlı olmasını dileyen İMO Başkanı Tolga Ok, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak bu birlikteliğin şehrimiz için önemli olduğunu ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kbb UlaşımKocaeliTolga OkGebzeGebze Gazetesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'nde Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları Kocaeli'nde Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları
Sedaş Sel Felaketinde Enerji Mücadelesi Verdi Sedaş Sel Felaketinde Enerji Mücadelesi Verdi
Enerji Hattında Ağaç Bakımı Yasal Zorunluluk Enerji Hattında Ağaç Bakımı Yasal Zorunluluk
AK Parti'de Hedef 13 Belediyeyi Kazanmak AK Parti'de Hedef 13 Belediyeyi Kazanmak
Altay Dağları’ndan Ergenekon geçidine Devri Alem Altay Dağları’ndan Ergenekon geçidine Devri Alem
Fuarda, Karadeniz Rüzgârları Esecek Fuarda, Karadeniz Rüzgârları Esecek
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'nde Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları
- Vali Hüseyin Aksoy: - "Bundan sonra 'Açık Kapı' sistemini de devreye alacağız. Vatandaşlarımızın uyuşturucuyla...

Haberi Oku