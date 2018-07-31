İnşaat Mühendislerinden KBB Ulaşım Daire’sine Ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetimi kısa bir süre önce KBB Ulaşım Daire Başkanlığı görevine atanan Tolga Cankaya ve Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğüne atanan Yavuz Selim Satıroğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini ilettiler.

Kapılarının tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine açık olduğunu belirten Cankaya ve Satıroğlu nazik ziyaretleri için İnşaat Mühendisleri Odasına teşekkür ettiler.



Kocaeli ulaşım ve çevre konularının görüşüldüğü ziyarette Cankaya ve Satıroğlu’na yeni görevlerinin tekrardan hayırlı olmasını dileyen İMO Başkanı Tolga Ok, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak bu birlikteliğin şehrimiz için önemli olduğunu ifade etti.