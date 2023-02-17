İş insanı İstanbuli: “Dünyada, Türkiye’den başka bir ülke bu kadar sevilmiyor”

Ünlü iş insanı Nasuh İstanbuli, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından dünya ülkelerinin Türkiye’ye yardım sırasına girdiğini belirtti. Türkiye’nin diğer ülkelerin gözünde ve gönlünde özel bir yerde olduğunu belirten İstanbuli, deprem süreci boyunca kendisine de birçok farklı uyruklu insanın ulaştığını dile getirdi. İstanbuli, yabancılara yönelik yapılan asılsız haberler konusunda da vatandaşları uyardı. Nasuh İstanbuli, yaptığı açıklamada, “Dünya ülkeleri ve halkları Türkiye’deki acı depremden sonra adeta yardım yarışına girdi. Bu da, Türkiye’nin onların gözünde konumunu, halkına karşı olan sevgilerini, ilgilerini gösteriyor. Bir daha anladık ki biz toplum olarak, ülke olarak hem dünya gözünde, hem dünya halklarının kalbinde hem de coğrafik olarak güzel bir yerde olduğumuzun kanıtını yaşadık. Mesela Katar, Dünya Kupası’nın geliri olan 1 milyar 600 milyon dolara yakın yardımda bulundu. Depremden bu yana yurt dışından bana onlarca insan ulaşarak nasıl yardım yapabileceklerini sordu. Biz bunları devletin kurumlarına yönlendirerek yardımcı olmaya çalıştık. Demek istediğim, özellikle son günlerde Türkiye’de sanki dışarıdan bir parmakla yabancılara karşı asılsız yalan haberler yapılıyor. Adeta infiale yol açacak şekilde provoke ediliyor. Lütfen buna çok dikkatli olalım” sözlerine yer verdi.

İHA