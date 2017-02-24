İsmail Kahraman'ın Kaleminden..





Tabiat Parklarının Tabiat turizmine katkısı!

‘Tarihimi Öğreniyorum, tabiatı seviyorum’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tabiat parklarının Tabiat turizmine katkısıyla ilgili Genel müdür sayın Nurettin Taş önemli bilgiler verdi. Giresun’daki tabiat parkları hakkında açıklamalar yaptı. Bu açıklamaları sizinle paylaşıyorum:

Genel Müdürlük, ülkemizin Tabiat Turizmine yeni ufuklar kazandıracak çalışmaların temellerini atmak üzere 2016 yılında çalışmalara başladı. 81 ilimizin Tabiat Turizmi Master Planları ile bu planlara bağlı olarak uygulamaya konulacak Tabiat Turizmi Uygulama Eylem planları tamamlandı, her ilde gerçekleştirilen çalıştaylarla planlar uygulanmaya başladı.





Soru : Tabiat parkları özellikle ülkemizin güzelliklerini tanımak ve tabiat sevgisini geliştirme noktasında çok büyük rol oynamaktadır. Giresun bölgesindeki yedi değirmenler, koçkayası, kuzalan ve ağaçbaşı tabiat parklarında belgesel çekimleri gerçekleştirdik. Bu dört tabiat parkı ile ilgili neler söylersiniz?

Nurettin Taş: Giresun İli, Espiye İlçesi, sınırları içinde kalan Yedideğirmenler ve mağarası, taşıdığı kültürel, doğal kaynak değerleri ve bilhassa açık hava rekreasyonu yönünden farklı ve zengin bir potansiyele sahip olması nedeniyle 09.05.2013 tarihinde Tabiat Parkı olarak ilan edildi. Hâkim türün Kızılağaç olduğu, yer yer Gürgen ve Ladin ormanından oluşan tabiat parkında orman mevcuttur.

Yedideğirmenler Tabiat Parkı; Yeniköy, Akkaya ve Avluca köylerinin birleştiği noktada bulunuyor, mevcut yedi değirmenin altısı kullanıyor. Haziran sonuna kadar değirmenlerde ve çağlayanlarda su miktarı oldukça yükseliyor. Bu durum da alanın peyzaj değerini artırıyor. Tabiat parkı çevre köy ve ilçelerden günübirlik olarak ziyaretçi de alıyor.

Yedideğirmenler Tabiat Parkında bulunan mağara sarkıt, dikit ve benzeri oluşumları ile süslü bir mağara olup, girişi dar ve suyolu özelliğinden dolayı yalnız Ağustos ayından sonra profesyonel kişiler tarafından gezilebiliyor. Bölgede oda veya en fazla 50 m. uzanan birçok mağara olup, ana mağaranın 25 m. güneyindeki mağaraya giriş mümkündür. Bu mağaraya ulaşan yol yapılmış, mağara aydınlatılmıştır. 2016 yılı içinde Yedideğirmenler Tabiat Parkı Sosyal Tesis (Kır lokantası, İdare ziyaretçi merkezi, büfe, sosyal donatılar, çeşme) Yapım işleri ile çevre düzenleme elektrik ve su hattı yapımını tamamladık.



KOÇKAYASI TABİAT PARKI



Dereli İlçesi, Kümbet köyü hudutları içerisinde kalan Koçkayası taşıdığı kültürel, doğal kaynak değerleri ve bilhassa açık hava rekreasyonu yönünden farklı ve zengin bir potansiyele sahip olması nedeniyle daha önceden A Tipi Mesire Yeriyken 05 Temmuz 2011’de Bakanlık Makamının Olur'larıyla Tabiat Parkı olarak ilan edildi. Koçkayası Tabiat Parkı; Dereli ilçesinin güneyinde, Kümbet yaylasının yakınında Kaya, Yayla, Su ve Orman Ekosistem özellikleri ile kendi içinde biyoçeşitliliği barındırıyor. Alanda konaklama merkezi, kır lokantası, idare ve ziyaretçi tanıtım merkezi, 17 adet orman köşkü, giriş kontrol ünitesi, su isale hattı ve su deposu, elektrik enerji tesisi ve trafo, yol sanat yapımı, onarımı ve parke kaplama (2 km), aydınlatma, suni gölet ve kenarında ahşap yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, helikopter pisti yapılmıştır.



KUZALAN TABİAT PARKI



Dereli İlçesi, Alancık Köyü Kuzualan Mahallesi Şelale mevkii içinde bulunan ve 09 Mayıs 2013’de Tabiat Parkı olarak ilan edilen alanın en önemli kaynak değeri, Pamukkale özelliği gösteren travertenleridir. Orman içinde 50-75 m. genişliğinde,1800 m. uzunluğunda devam eden ender bir oluşumdur. Travertenler boyunca yaklaşık 10 hektar büyüklüğünde 3 adet Şimşir Meşceresi bulunmaktadır. Bu meşceredeki şimşirlerin kalınlığı 10-50 Cm. arası değişmekte boyları 5m. yi bulmaktadır. Traverten hattı boyunca 4 adet şelale bulunmakta traverten hattının ortasındaki şelale ise yatayda 250 m. uzunluğa ulaşmaktadır. Bu şelalenin olduğu yerde ahşap çarklı bir değirmen de bulunmaktadır. Traverten hattı halkın Kuzalan Şelalesi diye adlandırdığı şelale ile Aksu çayı ile birleşmekte dökülmektedir.

Tabiat parkı mineral sular bakımından çok zengindir.

Alan kaynak değerlerinin devamlılığının sağlanması, koruma-kullanma dengesi çerçevesinde Tabiat Parkı esaslarına göre yönetiliyor.



AĞAÇBAŞI TABİAT PARKI



Giresun Merkez İnişdibi Beldesi hudutları içerisinde kalan Ağaçbaşı Yaylası, taşıdığı doğal kaynak değerleri ve bilhassa açık hava rekreasyonu yönünden farklı ve zengin bir potansiyele sahip olması nedeniyle 10 Şubat 2010 tarihinde Tabiat Parkı olarak ilan edildi.

Orman içi açıklık ile etrafındaki saf Doğu Ladini ormanından oluşan tabiat parkında orman ve çayır-mera ekosistemi yer alır. Ormanlık alanda çoğunluğu Doğu Ladini olmak üzere nadiren Doğu Karadeniz Göknarı ve Sarıçam yayılış gösterir. Orman içi açıklıklarda ise orman gülü ve otsu bitkiler vardır.

DKMP Genel Müdürlüğü 2016 yılı içinde Ağaçbaşı TP Günübirlik Tesis Yapımını tamamladı.

Devamı Yarın gazetemizde…

Devri Alem Belgesel Programı’ndan sosyal sorumluluk projesi olarak ‘Tarihimi Öğreniyorum, tabiatı seviyorum’ yazı dizisi 3