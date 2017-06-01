İstasyon’u buluşturan geleneksel iftar

İstasyon Mahallesi sakinlerini aileleriyle birlikte aynı sofra etrafında bir araya getiren geleneksel Gebze Belediyesi mahalle iftarının ev sahibi Başkan Köşker, “Kurulan bu sofralar dostluk sofrası, birlik beraberlik sofrası. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel mahalle iftar sofrası İstasyon Mahallesinde kuruldu. İftar programında selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Kurulan bu sofralar dostluk sofrası, birlik beraberlik sofrası. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi. İstasyon Bilim Sanat Merkezi önünde düzenlenen iftara ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, İstasyon Mahalle Muhtarı Mehmet Kesgin ve mahalle sakinleri katıldı.



BU SOFRALAR DOSTLUK SOFRASI

İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker birlik beraberlik vurgusunda bulundu. Başkan Köşker, “Kurulan bu sofralar dostluk sofrası, birlik beraberlik sofrası, Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Ramazan ayı cehennem kapılarının kapandığı, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir ay. Bu ayı iyi değerlendirmek gerekir. Küskünlerin barıştığı, kardeşliklerin pekiştiği bir ay. Komşu ülkelerimizin durumlularını görüyoruz, o yüzden ne kadar şükretsek azdır. Onlar içinde bu mübarek günlerde dua etmeyi ihmal etmeyelim. Allah tutuğumuz oruçları kabul etsin, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Ayını geçirip bayramına kavuştursun.



ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM

Bu gün ülkemiz için acı bir olay yaşandı ve şehitlerimiz var. Ateş düştüğü yeri yakar ama söz konusu şehitlerimiz olunca hepimizi yakıyor. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Allah bu mübarek Ramazan Ayından Ş ehitlerimize rahmet eylesin” dedi.



KÖŞKER’DEN ÇOCUKLARA İKRAM