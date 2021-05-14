banner594
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İSU bayramda 24 saat görev başında

Korona salgınından dolayı alınan 17 günlük tam kapanma süreciyle birlikte Kocaeli genelinde yatırımlarını hızlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı nedeniyle verilen ara ile birlikte yatırımlarını sürdürecek. Bayram sonrası çalışmalarını program çerçevesinde hızlandıracak olan İSU Genel Müdürlüğü, bayram nedeniyle Kocaeli genelindeki 12 şube müdürlüğünde nöbetçi ekipleri hazır bulunduruyor.

İSU bayramda 24 saat görev başında

14 Mayıs 2021 Cuma 14:43

 7 GÜN 24 SAAT HİZMET

İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri yanı sıra SCADA Kontrol Merkezi, ALO 185 Çağrı Merkezi gibi birimleri ile 7 gün 24 saat hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, 12 ilçe şube müdürlüğünde nöbetçi ekipler ile ani gelişen şebeke arızalarına müdahale ediyor.

 

SAĞLIK’TAN NÖBETÇİ EKİPLERE TEŞEKKÜR

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İzmit, Kartepe ve Kandıra Şube Müdürlüğü şantiyelerinde bulunan nöbetçi ekipleri yerinde ziyaret ederek Korona salgını ve bayram nedeniyle zor şartlarda görev yapan çalışanlara teşekkür etti. Çalışanların sağlıklarının önemli olduğunu ifade eden Genel Müdür Sağlık, pandeminin korunma kurallarına dikkatli olması tavsiyesinde bulunarak, ”Salgın ve bayram gibi önemli bir dönemlerde su ve çevre gibi hayati hizmetler için çalışıyoruz. Bundan dolayı da çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Yapılacak hizmetlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkatli olunması gerekmektedir. Bu önemli zamanda yaptığınız fedakârlıktan dolayı bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
12 İlçede 40 farklı noktada vektörle mücadele 12 İlçede 40 farklı noktada vektörle mücadele
Gebze Çoban Mustafa Paşa’da Bayram Namazı Gebze Çoban Mustafa Paşa’da Bayram Namazı
Hayırlı Bayramlar Hayırlı Bayramlar
KUDÜS ÖZGÜR DEĞİLSE, DÜNYA TUTSAKTIR! KUDÜS ÖZGÜR DEĞİLSE, DÜNYA TUTSAKTIR!
Umut Ramazan’ın bayramda yüzünü güldürdü Umut Ramazan’ın bayramda yüzünü güldürdü
Hizmet-İş Sendikası Ramazan Bayramı Mesajı Hizmet-İş Sendikası Ramazan Bayramı Mesajı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

12 İlçede 40 farklı noktada vektörle mücadele
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tam kısıtlamadan yararlanarak 12 İlçede 40 farklı noktada çalışma vektörle...

Haberi Oku