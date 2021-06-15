banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit Köy Yollarına Konforlu Yollar Yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gökçeören Köyü Topallar – Çobanoğlu - Çeribaşı mevkilerini birbirine bağlayan yolda ve Orhaniye Köyü Kuloğlu mevkii köy yollarında üstyapı çalışmalarıyla yol konforu arttırılıyor

İzmit Köy Yollarına Konforlu Yollar Yapılıyor

15 Haziran 2021 Salı 14:26


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesindeki köy yollarının konforlu ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Gökçeören Köyü Topallar – Çobanoğlu - Çeribaşı mevkilerini birbirine bağlayan yolda ve İzmit Orhaniye Köyü Kuloğlu mevkiinde üstyapı çalışmaları yapılıyor.

 

GÖKÇEÖREN KÖY YOLU YAPILIYOR

İzmit ilçesi Gökçeören Köyü Topallar mevkii terasman çalışması devam ediyor.

Gökçeören Köyü Topallar – Çobanoğlu - Çeribaşı mevkilerini birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolda terasman çalışmaları yapılıyor. Terasman çalışmasının tamamlanması sonrası Fen İşleri ekipleri tarafından asfaltlama yapılarak eski ve kötü durumdaki yol, konforlu hale getirilecek. Yolda asfaltlama çalışmasının yanı sıra yol kenarına yapılacak v kanal ile de yağmur suyu tahliyesi gerçekleştirilecek.

 

ORHANİYE KÖYÜ’NDE PARKE DÖŞENDİ

650 metre uzunluğundaki İzmit ilçesi Orhaniye Köyü Kuloğlu mevkii köy yolunda parke ve bordür yapım çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, 3500 metrekare parke, 1400 metre de bordür kullanarak köy yollarını daha konforlu yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 
















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
5 Bin Metreküplük Depo İnşaatı Sürüyor 5 Bin Metreküplük Depo İnşaatı Sürüyor
Sarı Cami Meydan Projesi Başkan Büyükgöz’ün Takibinde Sarı Cami Meydan Projesi Başkan Büyükgöz’ün...
Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi Tamamlandı Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi...
Metro Şantiyesinde Betona Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı Metro Şantiyesinde Betona Çarpan Otomobildeki 2...
Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde Sorular Yanıtlandı Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde Sorular Yanıtlandı
Büyükşehir’den Engelli Bireyler İçin Sağlık Söyleşileri Büyükşehir’den Engelli Bireyler İçin Sağlık...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

5 Bin Metreküplük Depo İnşaatı Sürüyor
Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Kartepe Avluburun’daki 5 bin metreküp kapasiteli depo inşaatını...

Haberi Oku