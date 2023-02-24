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Kadınlar afetzedeler için el emeği ürünler üretiyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZMEK, deprem bölgesindeki vatandaşlar için el emeği ürünler yapmaya devam ediyor.

Kadınlar afetzedeler için el emeği ürünler üretiyor

24 Şubat 2023 Cuma 09:58

  İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim veren İZMEK, yaşanan deprem felaketinin ardından mağdur olan vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. İZMEK’deki kadın üreticiler, yapacakları el emeği ürünlerin malzemesini kendileri alarak deprem bölgesindeki vatandaşlara atkı, bere gibi kışlık ürünler üretiyorlar. Çalışmaları kısa sürede tamamlayacak kursiyerler, yaptıkları ürünleri deprem bölgesine gönderecek. 
 
  “Tüm kursiyer arkadaşlarımızla beraber el emeği ürünler üretiyoruz” 
 İZMEK Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Hacer Özkan, “Deprem bölgesinde böylesine büyük bir felaketi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. İzmit Belediyesi’nin bölgede kuracağı çadır kente yerleşecek vatandaşlarımız için, buradaki tüm kursiyer arkadaşlarımızla beraber el emeği ürünler üretiyoruz. Malzemesini tamamen kendimizin aldığı ve el emeğiyle yaptığımız oyuncak, atkı, bere, yelek ve bebek kıyafetlerini paketleme işleminin tamamlanmasının ardından deprem bölgesine göndereceğiz” dedi. 
 


İHA
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