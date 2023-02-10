Kahramanmaraş Depremi Felaketinin Bilançosu Ağırlaşıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde büyük hasara yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü gününde bölgede arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden en çok etkilenen 10 ilde 3 ay süreliğine OHAL ilan edildiğini açıklarken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgelerinde okulların tatil süresinin 2 hafta olduğunu duyurdu. AFAD, depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 12 bin 391’e, yaralı sayısının ise 62 bin 914’e yükseldiğini bildirdi.

Türkiye, 6 Şubat 2023 pazartesi günü sabaha karşı Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci deprem felaketi; başta Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adana olmak üzere birçok ilde büyük hasara yol açtı. Artçı depremlerin aralıksız devam ettiği bölgede binlerce bina yerle bir olurken, depremde ölü ve yaralı sayısı her geçen saat yükseliyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, yıkılan 5 katlı Merve Apartmanı’nın enkazındaki 16 yaşındaki Mahmut Salman 56 saat sonra kurtarıldı. Yumruklarını sıkarak oğlunun kurtarılmasını bekleyen anne ve çocuğun kavuşması duygulandırdı.

DEPREMDE ACI BİLANÇO: CAN KAYBI 12 BİN 391

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.

KOCAELİ’DEN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM KÖPRÜSÜ

17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Kocaeli bölgesinden bir çok kurum ve kurumuş ile vatandaşlar deprem bölgesine yardım köprüsü kurdu.

KOCAELİ VE GEBZE BÖLGESİNDEN TIRLARLA YARDIM GÖTÜRÜLÜYOR

Gebze ticaret odası seyyar mutfak tırını depremin ilk günlerinde sıcak yemek dağıtan ilk kuruluşların başında geliyor. Ticaret odasının bu hizmeti büyük takdir topladı. GTO seyyar mutfak tırının deprem bölgesine gönderilmesini Türkiye Odalar ve Borsalar birliği genel başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DEPREM BÖLGESİNDE

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarihin en büyük depremlerinden olan, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkisi altına alan depremde afet bölgesinde yaraları sarmaya çaba gösteriyor. Depremin ardından yola çıkan ve bölgeye ilk oluşan ekiplerden olan Antikkapı’nın mobil afet tırları 18 personelle bölgede hizmet veriyor. Kahramanmaraş Valiliği’nin yanında depremzedelerle bölgede arama kurtarma yapan gelen ekiplerin gıda ihtiyaçlarını karşılayan mobil afet tırları günde 15 bin ekmek, 30 bin çorba ve 3 çeşit olmak üzere 10 bin yemek ikram ediyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAYDAN AÇIKLAMA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sahada toplam 103 bin 800 personelin görevli olduğunu açıkladı. Doğal gazdaki sıkıntıların giderildiğini ve tüm afet bölgesine kontrollü şekilde doğal gaz dağıtımına başlandığını söyleyen Fuat Oktay, haberlerşme alanında devam eden sıkıntıların çözümü için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Hatay Havalimanı’nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık” paylaşımına da tepki gösteren Oktay, “Biz burada birlik beraberlik mesajı verdikçe gidip çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkince bir olay olamaz. Siz kimsiniz ya? Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Siz devletin yapamadığını mı yapacaksınız? Belediyeden gelen araç havalimanı mı yapacak? Bu kadar mı acizsiniz?” dedi.

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DEPREM FELAKETİ ARŞİVİ

Gazeteci ve belgeselci olarak deprem felaketi ile ilgili görsel ve gazete arşivi topluyoruz , depremimin birinci gününden itibaren tüm gazeteleri satın alarak arşivliyoruz.

8 ŞUBAT TARİHLİ GAZETELER

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9 ŞUBAT 2023 DEPREMİN 4. GÜNÜ

BASIL İLAN KURUMUNA KAYITLI GAZETELERİN 1.SAYFALARINDAN DEPREM GERÇEĞİ

(Kaynak https://bik.gov.tr/gazeteler/)

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

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