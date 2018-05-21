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Kapıları kapattılar

Saadet Partisi Kocaeli milletvekili aday adayı Ertatar, önemli açıklamalarda bulundu.

Kapıları kapattılar

21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:34

 SAADETLİ ERTATAR: GENÇLERİMİZİN YÜZLERİNE KAPILARI KAPATTILAR

Saadet Partisi Kocaeli milletvekili aday adayı Sevil Ertatar, Karamürsel ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi için oy istedi. Türkiye’nin çok zor günler yaşadığını söyleyen Ertatar; “Son yıllarda söylenenlerle yapılanlar birbirini pek tutmamaktadır. 3 Y deyip başa geçtiler. En başta liyakati terk ettiler. Çocuklarımız, gençlerimiz binbir umutla okudular. Bir işe girebilmek için iktidara yalvarır yakarır hale getirildiler. Ne yazık ki yöneticiler, bakanlar “Her üniversite mezunu iş bulur diye bir kural yok” diyerek gençlerimizin yüzlerine kapıları kapattılar. Çiftçimiz, köylümüz; tohuma, mazota, samana muhtaç oldu. Kendi toprağını işleyemez, kendisini geçindiremez hale getirildi. Bu milletin yüz yıldır dişinden tırnağından keserek, canını dişine takarak yaptığı fabrikaları, tesisleri; gözlerini kırpmadan yabancılara üç kuruşa, beş kuruşa sattılar. Bu millet yapılan her şeyi görmüştür. Ak Parti iktidarının limiti tükenmiştir. 24 Haziran’da değişecekler.” dedi.
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