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Kar Kocaeli'ye tekrar geldi

Kocaeli'nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

Kar Kocaeli'ye tekrar geldi

23 Mart 2021 Salı 12:17

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'nin yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 45 santimetre ölçüldü.

Kar, Başiskele ilçesinin Samanlı Dağları etekleri ve yüksek kesimlerdeki Aytepe mevkisinde de etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.








AA
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