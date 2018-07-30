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Karabacak’tan Güneş’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş’i ziyaret ederek Farabi Devlet Hastanesinin Araştırma Hastanesi olmasından dolayı hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Karabacak'tan Güneş'e Hayırlı Olsun Ziyareti

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:12

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Başkan Karabacak ziyarette, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nin sadece Darıca için değil Gebze, Çayırova ve Dilovası halkı içinde hizmet veren son derece önemli bir kuruluş olduğuna dikkat çekerek, “hastanemiz bölgemiz için büyük bir kazanç.  Bundan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarakta bölgemize büyük hizmetler sunacağına şüphemiz yok.  Bizlerde gerek doktor ve personel atamaları, gerek araç gereç temini ve gerekse çalışan personelin sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında yerel yönetimler olarak elimizden geldiğince katkı ve destek sunmaya hazırız. Bölgemize hayırlı olsun.” dedi.

GÜNEŞ ŞİİR KİTABINI HEDİYE ETTİ

Nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Karabacak ve beraberindekilere teşekkür eden Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş ise misafirlerine hastane ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Güneş,  hastanenin açıldığı günden bu güne kadar her konuda önemli adımlar atıldığını ve her geçen gün artan hasta memnuniyetiyle bölgede örnek bir kuruluş haline geldiklerine vurgu yaparak, bundan sonraki süreçte de araştırma hastanesi olarak en kısa sürede yapılanmalarını tamamlayarak bölge halkına hizmet etmek çalışacaklarını söyledi.


Doç. Dr. Mustafa Güneş Başkan Karabacak’a kendi yazdığı şiirlerden oluşan “Gönülden Düşenler” isimli şiir kitabını hediye ederken, Başkan Karabacak çocuk polikliniği ziyaret ederek, çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler
şükrü KarabacakMustafa GüneşDarıca Farabi HastanesiGebzeDarica
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