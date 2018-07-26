Karabacak’tan Stk’lara Teşekkür Ziyareti





Bu çerçevede Darıca Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte Darıca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan Sönmezyıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif Başkanı Şafak Erestin ve Darıca Minibüsçüler Kooperatif Odası Başkanı İsa Erkatmış’ı ziyaret eden Başkan Karabacak, hem STK’larla 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerini değerlendirdi hem de STK’lara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.



YENİ DÖNEMDE DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE OLACAK

Başkan Karabacak, ziyaretlerde ilçede devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunurken, “bizler 14 yıldır ilçemize en güzel şekliyle hizmet etme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte şehrimize değer katan, birçok büyük projeyi hep birlikte hayata geçirdik, vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları kazandırarak marka bir ilçe haline geldik. Bizler bu projelerimizi hayata geçirirken, Ak Parti hükümetimiz de ülkemizi bölgemizin lider ülkesi haline getirmiştir. Her alanda gelişen Türkiye için 24 Haziran seçimleri büyük önem taşımaydı, çok şükür halkımız bir kez daha istikrardan yana tercihini kullanarak ülke yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ak kadrolara bir kez daha teslim etmiş ve 2023’ün güçlü Türkiye’sinin önünü açmıştır. Darıca’da da aynı şekilde güçlü bir destekle vatandaşlarımız Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak kadrolara desteğini yinelemiştir. Bu noktada katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve STK’lara teşekkür ediyorum. “ diyerek düşüncelerini dile getirdi.