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Karamürsel'de Şehitler İçin Mevlit Okundu

Karamürsel ilçesinde, Kayseri ve İstanbul'daki terör saldırılarında şehit olanlar için Mevlit okundu.

Karamürsel'de Şehitler İçin Mevlit Okundu

20 Aralık 2016 Salı 15:41

Karamürsel İlçe Müftülüğünce Karamürsel Merkez Camisi'ndeki etkinlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Karamürsel İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, burada yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin amacının Türkiye'yi Suriye, Irak ve Libya haline getirmek olduğunu söyledi. 

İslam ülkelerinin son umudu olan Türkiye'nin dimdik ayakta durması için dua ettiğini ifade eden Küçük, "Kayseri ve İstanbul'daki terör saldırılarında şehit olanlar ile Suriye ve diğer İslam coğrafyasındaki şehitler için 2 hatim ve mevlid-i şerif okunacak." diye konuştu.

Programa, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Vekili Öner Bahçekapı, polis memurları, erbaş ve erler ile vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler
KaramürselŞehitMevlit
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