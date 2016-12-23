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Karaosmanoğlu, Kızılay’ı Ağırladı!

Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Kızılay Şubesi’nin yeni yönetimini makamında kabul ederek görevlerinde başarılar diledi.

Karaosmanoğlu, Kızılay'ı Ağırladı!

23 Aralık 2016 Cuma 11:01

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kızılay Genel Merkezi tarafından Kocaeli Şube Başkanlığına atanan Dr. Cengiz İpek ve yeni yönetimini makamında konuk etti. Şu anda dünyada çok etkin bir hale gelen Kızılay’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetlerini memnuniyetle takip ettiğini görüşmede ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Kızılay kara gün dostudur. Kızılayımız mümkün olduğu sürece daha da yaygınlaştırılmalıdır. Yerel yönetimlerde bizler ve tüm vatandaşlarımız her daim Kızılay’a destek vermelidir” dedi.

KIZILAY ÇOK ULVİ VE ANLAMLI BİR GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR

Sağ elin verdiğini sol elin görmeyecek şeklinde çalışmalar yaparak, yardıma muhtaç insanlara ulaşmasında gösterdiği gayreti ve çalışkanlığı nedeniyle Kızılay’ı tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, bunun yanında doğal afetlerle birlikte ülke sınırları dışında bir dilim ekmeğe muhtaç insanlara ulaşarak sıkıntıları ortadan kaldıran Kızılay’mız, çok önemli ve insani bir görevi yerine getiriyor. Kocaeli Şubesi yönetimine de bu ulvi ve anlamlı görevde başarılar diliyorum” diye konuştu. Görüşmede Kocaeli Kızılay Şubesi Başkanı Dr. Cengiz İpek, bundan sonraki yapacakları çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Karaosmanoğlu’na da bilgi vermeyi ihmal etmedi.

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