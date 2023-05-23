GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyere Çarptı: 2 Yaralı

İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı.

Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyere Çarptı: 2 Yaralı

23 Mayıs 2023 Salı 16:07

  Kaza, Ankara Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Y.E.Ö. idaresindeki 34 SF 3125 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerle çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Y.E.Ö. ve yolcu Ö.T. yaralandı. O sırada yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri kazayı görünce araçtan inerek yaralıların yardımına koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. 
  Kazada otomobil kullanılmaz hale geldi. Hurdaya dönen otomobil, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KazaGebzeKocaeliİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
VAKIFLAR HAFTASINDA VAKIF İNSANLARINA VEFA PLAKETİ VAKIFLAR HAFTASINDA VAKIF İNSANLARINA VEFA PLAKETİ
Gebze Hacı Ayvacıoğlu - İsmail Başaran Ortaokuluna Ait Protokol İmzalandı Gebze Hacı Ayvacıoğlu - İsmail Başaran Ortaokuluna...
SEDAŞ, “Seninleyiz” projesinin ilk etkinliğini gerçekleştirdi SEDAŞ, “Seninleyiz” projesinin ilk etkinliğini...
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DEPREMZEDE AİLELERLE YEMEKTE BULUŞTU BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DEPREMZEDE AİLELERLE YEMEKTE...
Meb'de Görevde Yükselme Sınav Kılavuzu Yayımlandı Meb'de Görevde Yükselme Sınav Kılavuzu Yayımlandı
Rusların Büyük Kafkas Sürgünün de Çerkez ve Abaza Soykırımı Rusların Büyük Kafkas Sürgünün de Çerkez ve...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

VAKIFLAR HAFTASINDA VAKIF İNSANLARINA VEFA PLAKETİ
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku