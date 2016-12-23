Örnek olacak bu davranış büyük takdir görürken izciler topladıkları kolileri ulaştırmanın sevincini yaşamış oldu. Halep’teki drama sessiz kalmadıklarını herkesi yardım etmeye davet ettiklerini söylediler.
Selçuk Esmer GEÇAL
Kendileri Küçük, Yürekleri Kocaman
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Albayrak izci ünitesi Halep için topladıkları temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerini Derince İmam-ı Azam Camii'ne teslim etti.
Örnek olacak bu davranış büyük takdir görürken izciler topladıkları kolileri ulaştırmanın sevincini yaşamış oldu. Halep’teki drama sessiz kalmadıklarını herkesi yardım etmeye davet ettiklerini söylediler.