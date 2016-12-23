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Kendileri Küçük, Yürekleri Kocaman

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Albayrak izci ünitesi Halep için topladıkları temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerini Derince İmam-ı Azam Camii'ne teslim etti.

Kendileri Küçük, Yürekleri Kocaman

23 Aralık 2016 Cuma 11:34

Örnek olacak bu davranış büyük takdir görürken izciler topladıkları kolileri ulaştırmanın sevincini yaşamış oldu. Halep’teki drama sessiz kalmadıklarını herkesi yardım etmeye davet ettiklerini söylediler.

Selçuk Esmer GEÇAL 

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