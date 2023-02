Kılıç, yaptığı yazılı açıklamasında, ‘Öncelikle Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah c.c den rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak depremin ilk anından itibaren sorun üreten değil sorun çözen bir anlayışla bölge halkımıza çeşitli yardımları Selamet Derneği vasıtasıyla ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Yaralarımızın sarılmaya çalışıldığı bugün de daha büyük afetler yaşamamak için ve özelinde Gebze’miz için daha önce sık sık gündeme getirdiğimiz deprem konusunda yöneticilerimizden isteklerimiz var ve bunu dile getiriyoruz ki yarın daha büyük felaketler yaşanmadan tedbirimizi alalım. Deprem bölgesi olan Gebze’miz de daha önce de belirttiğimiz gibi en az beş deprem toplanma bölgesi oluşturulmalıdır ve bu toplanma merkezlerinde acil durum ihtiyaçlarına binaen her şey hazır bekletilmelidir.

Bu merkezler; Gaziler Dağı mesire alanı, Beylikdağı mesire alanı, Askeri Kışla, Kirazpınar Bölgesi ve Tatlıkuyu Bölgesinde toplanma bölgesi merkezi çok acil bir şekilde kurulması lazım. Gebze Belediyesi Sosyal Tesisleri her mahallemizde binalardan uzak park alanlarının içine açılmalı deprem ve afet gibi durumlarda vatandaşlarımıza sıcak yemek imkânı sunmaya hazır alanlar olarak düzenlenmelidir. Özellikle, dört toplanma bölgesinde barınma ve yemek ihtiyacını karşılayacak özel alanlar inşa edilmelidir. Askeri Kışlamıza deprem toplanma bölgesi ile söz verilen Millet Bahçesi en az on bin kişiye yemek verecek ve barınma ihtiyacı karşılayacak şekilde tekraren düzenlenmelidir.

Kirazpınar Tedirgin

TOKİ ve Emlak Konutun proje alanı ilan ettiği ve uyguladığı yer olan Kirazpınar Mahallesinde ‘’taş ocakları’’ dinamit patlatmaları büyük korku ve paniğe neden oluyor. Bloklarda ve dairelerde sürekli olan patlamalar sonrası çatlaklar oluştuğu haberini alıyoruz. Kirazpınar sakinlerimizin Kahramanmaraş depremiyle birlikte korku ve endişeleri artmıştır. Taş ocaklarının özellikle Gebze Emlak Konut 1.Etap bölgesinde bulunan bölge sakinlerimizi çok etkilediğini Cimer’e şikâyet dilekçesi olarak yazdıklarını beyan ettiler. Biz yetkililere buradan diyoruz ki; ‘taş ocakları’ bir an önce kapatılsın. Şehrin içinde, konutların yanı başında taş ocağı olmaz. Gelsinler dairelerimizi görsünler sıkıntımızı mutlaka anlayacaklar diyorlar. Bizde buradan Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanlığı olarak Kocaeli Valiliğimize, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi yetkili birimlerine sesleniyoruz; Taş Ocaklarını ve artık şehrin içinde kalmış hafriyat döküm sahalarının bir an önce faaliyetlerine son verilmelidir.’’ dedi.