Kısıtlamada Sokak Hayvanları Unutulmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Bu kapsamda 12 ilçede tüm ekipler sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve kuru mama bıraktı.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Kent ekosisteminde insanlarla birlikte yaşam hakkı olan sokak hayvanları, ekipler tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor. Bu kapsamda korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları için tüm ekiplere mama dağıtıldı. 12 İlçede ekipler sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve kuru mama bıraktı.

PERİYODİK OLARAK YEM BIRAKILIYOR

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kenti sokak sokak gezerek hayvanlara mama dağıtımı yapıyor. Çalışmalar kapsamında Umuttepe, Kartepe ve Ketenciler Barajı çevresindeki sokak hayvanları için kilolarca mama bırakıldı. Ekipler tarafından kısıtlama günlerinde periyodik olarak sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem bırakılıyor.

















