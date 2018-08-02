Klasman hakemleri SPORTAM’da

BURSA KLASMAN HAKEMLERİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm amatör ve profesyonel kulüplerin yeni sezon için hazırlığa başlarken antrenman çalışmaları öncesi SPORTAM(Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi)’da test ve ölçümleri ücretsiz olarak vermeye devam ediyor. SPORTAM, bu kapsamda Bursa’dan gelen klasman hakemlerinin yeni sezon öncesi test ve ölçümlerini gerçekleştirdi.
TEST ÖLÇÜMLERİ YAPILDI
2. ve 3. lig ve bölgesel ligde görev yapacak 15 klasman hakemi, SPORTAM’da sportif performans testlerine ve ölçümlere tabi tutuldu. Futbol hakemlerinin özel branş analiz çalışması niteliğinde dayanıklılık, 30m. koşu sürati, 30m. koşu ivmelenme süresi, görsel reaksiyon sürati, esneklik, patlama kuvveti test ölçümleri yapıldı. Ayrıca yapılan testlerin verilerine göre hakemlerin gelişimleri ve performansları kayıt altına alındı.
DEVRE ARASI TEKRAR GELECEKLER
Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’ni çok beğenen profesyonel futbol hakemleri, yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade ederek, devre arası lige verilen arada tekrar test ve ölçüm yaptırmak için Kocaeli’ne gelmek istediklerini dile getirdiler.