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Klasman hakemleri SPORTAM’da

Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen sporculara ücretsiz olarak test ve ölçüm hizmeti sunmaya devam ediyor

Klasman hakemleri SPORTAM'da

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:23

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Bakanlığı’na bünyesinde hizmet veren Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’ni (SPORTAM) Türkiye’nin dört bir yanından amatör ve profesyonel sporcular ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda süperlig eski yardımcı hakemlerinden, Bursa İl Hakem Kurulu Başkan Vekili Eraydın Uysal ile beraberindeki 15 klasman hakemi, yeni sezon öncesi SPORTAM’ı ziyaret etti. Bursa klasman hakemlerinin sportif performanslarının değerlendirilmesi amacı ile SPORTAM’da bulunan laboratuvarda ve saha içerisindeki test ve ölçümleri yapıldı.

 

BURSA KLASMAN HAKEMLERİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm amatör ve profesyonel kulüplerin yeni sezon için hazırlığa başlarken antrenman çalışmaları öncesi SPORTAM(Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi)’da test ve ölçümleri ücretsiz olarak vermeye devam ediyor. SPORTAM, bu kapsamda Bursa’dan gelen klasman hakemlerinin yeni sezon öncesi test ve ölçümlerini gerçekleştirdi.

 

TEST ÖLÇÜMLERİ YAPILDI
2. ve 3. lig ve bölgesel ligde görev yapacak 15 klasman hakemi, SPORTAM’da sportif performans testlerine ve ölçümlere tabi tutuldu. Futbol hakemlerinin özel branş analiz çalışması niteliğinde dayanıklılık, 30m. koşu sürati, 30m. koşu ivmelenme süresi, görsel reaksiyon sürati, esneklik, patlama kuvveti test ölçümleri yapıldı. Ayrıca yapılan testlerin verilerine göre hakemlerin gelişimleri ve performansları kayıt altına alındı.

 

DEVRE ARASI TEKRAR GELECEKLER
Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’ni çok beğenen profesyonel futbol hakemleri, yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade ederek, devre arası lige verilen arada tekrar test ve ölçüm yaptırmak için Kocaeli’ne gelmek istediklerini dile getirdiler.

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