KO-MEK, Erdem Çiftinin Mutluluk Kaynağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, ücretsiz eğitim imkanıyla insanların hayatlarına ve mesleki kariyerlerine katkı sunmayı sürdürüyor. KO-MEK’in Gaz Altı( Mig-Mag) Kaynakçılık Kursu’na birlikte katılan Kaan ve Merve Erdem çifti de hem birlikte bir uğraşın içinde olmanın hem de mesleki kariyerlerini geliştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Genç mühendis çift, KO-MEK’in pandemi dolayısıyla aldığı üst düzey tedbirler dolayısıyla son derece rahat bir şekilde kurslara katılabildiklerini söyledi.

KO-MEK’İN İSTİHDAM KURSLARI ARASINDA

KO-MEK’in istihdam kursları arasında yer alan Gaz Altı (Mig-Mag) Kaynakçılık Kursu geçtiğimiz haftadan itibaren yeniden yüz yüze eğitimlerine başladı. Vatandaşlar, bu dönemde de kursa ilgi gösteriyor.

MÜHENDİS ÇİFT KURSA BİRLİKTE KATILIYOR

Her ikisi de mühendis olan Kaan ve Merve Erdem çifti ise kursun başarılı öğrencileri arasında yer alıyor. Genç çift mesleki kariyerlerine katkı sunmak amacıyla KO-MEK’in açtığı Gaz Altı (Mig-Mag) Kaynakçılık Kursuna katıldıklarını dile getirdi. Özel bir firmada Proje Mühendisi olarak görev yapan Kaan Erdem, görevi dolayısıyla kaynak işi ile uğraştığını belirterek, “İş yerinde ustalarımızı kaynak yaparken görüyoruz. Ben de bu işi öğrenmek istedim. KO-MEK’in bu yönde bir kursu olduğunu öğrendiğimde çok sevindim ve hemen katılmak istedim” dedi. Eşinin kendisi gibi mühendis olduğunu ifade eden Kaan Erdem, kayıt işlemlerini gerçekleştirdiklerini ve kursa birlikte katıldıklarını anlattı.

“MESLEKİ ANLAMDA KATKI SUNDU”

Kursun mesleki anlamda kendilerine katkı sunduğunu söyleyen Kaan Erdem, “Bu sayede işime yatırım yapıyorum. Bir yandan eşimle birlikte bir uğraşın içinde bulunuyorum. Bu önemli kurs için KO-MEK’e teşekkür ederim” dedi.

“MESLEĞİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

Meteoroloji Malzeme Mühendisi olan Merve Erdem ise eşi gibi kursa katılmaktan ve burada eğitim almaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Mesleği gereği kaynak mühendisliği imkânı olduğunu ifade eden Merve Hanım, “KO-MEK’in Gaz Altı( Mig-Mag) Kaynakçılık Kursundan alacağım başarı sertifikası ileride işimde büyük fayda sağlayacak. Bu önemli fırsatı KO-MEK’te bulduğum için eşimle birlikte kursa yazıldık” şeklinde konuştu. Eşi ile aynı zamanda meslektaş oldukları için söz konusu kursun kendilerine bu anlamda da katkı sunduğuna dikkat çeken Merve Erdem, “Hem öğreniyoruz, hem mesleklerimize yatırım yapıyoruz hem de eşimle ortak bir paydada bir araya geliyoruz. Kurs bu nedenlerle bizim için son derece faydalı oldu” dedi. Kursun her açıdan donanımlı olduğunun altını çizen Merve Erdem, “Profesyonel hocalar tarafından eğitim alıyoruz. Tezgâhlar yeterli. Bir kursiyerin öğrenmesi adına her detay düşünülmüş” diye konuştu.

“PANDEMİ ŞARTLARI BİZİ RAHATLATTI”

Öte yandan KO-MEK tarafından alınan ve üst seviyede uygulanan Pandemi kuralları gündeme geldi. Kursa geldiklerinde söz konusu kuralların uygulanması nedeniyle oldukça rahat ettiklerini anlatan Erdem çifti, bu sayede

gönül rahatlığı ile derslerine katılabildiklerini söyledi.

DERSLER 3 MERKEZDE DEVAM EDİYOR

KO-MEK’in Gaz Altı Mig-Mag Kaynakçılık Kursu yeni eğitim döneminde Gebze Sanat ve Kaynak Atölyesi’nin yanı sıra Gölcük ve İzmit Seka Kaynak Atölyelerinde devam ediyor.

GENİŞ KAPSAMLI KAYNAKÇILIK EĞİTİMİ VERİLYOR

KO-MEK, kaynakçılığın ağır iş sanayi dalına girmesi nedeniyle, kursun ilk kurunu iş güvenliği konusuna ayırıyor. Bu önemli etabı kaynakçılığa giriş dersi takip ediyor. Bu aşamada metal malzemelerin tanıtımı yapılarak, kursiyerlerin kaynak kabiliyetlerinin artması sağlanıyor. Teorik eğitimleri tamamlayan kursiyerler, uygulama aşamasında pratik yapma imkânı buluyor.

Usta öğreticiler, pratik derslerde düz kaynak çekişi, elektrotların tutuşturulması, gaz tüpleri ve kaynak makinelerinin kullanımını öğretiyor. Bunun yanı sıra, parçaların düz dikişleri ve birleştirilmesi ile köşe kaynak yapımı anlatılıyor. Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifika veriliyor. KO-MEK Sertifikası olan bir kursiyer, aldığı kaliteli eğitim sayesinde sektörde rahatlıkla iş imkânı bulmanın yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumun (MYK)açtığı sınavda başarı kaydediyor.