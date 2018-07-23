KO-MEK’ten Hastanelere İşaret Dili Eğitimi

Kocaeli’nin halk üniversitesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları bugüne kadar engelli yaşamı konusunda gerçekleştirdiği hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. KO-MEK İşaret Dili Branşı, İzmit Seka Devlet Hastanesi personeline işaret dili eğitimi başlattı. Eğitime, hastanede görev yapan doktordan, hemşireye, laboranttan, bilgi işlem ve güvenlik çalışanına kadar her birimden personel katılıyor. İşaret dili eğitimini tamamlayan hastane personeli bu sayede işitme engelli hasta ya da yakınlarıyla, birebir iletişime geçme şansına sahip olacak. Örneğin işaret dili bilen bir doktor, işitme engelli hastası ile birebir iletişim kurma şansına sahip olacak.

5 BİN KELİME İLE YOLA ÇIKTILAR

Eğitim, alfabe ve kelime bilgisi ile başladı. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin kelimenin işaret diliyle tanımı öğretiliyor. İşaret dili kelimelerini öğrenen kursiyerler kısa süre içinde cümle kurmaya başladı. Eğitim içinde ayrıca aile ve çevre, zaman kavramları, fiiller, sağlık terimleri, beden dili, jestler, mimikler gibi önemli modüllerin bilgisi aktarılıyor.

ARA SINAVLAR YAPILDI

Öte yandan hastane personeli, eğitim kapsamında, öğrendikleri bilgilerden ara sınava alındı. Kutu içindeki kâğıtları çeken kursiyerler burada yazan kelimeleri işaret diliyle anlattı. Derslerine oldukça iyi çalıştıkları belli olan kursiyerlerin, bildikleri her kelimenin ardından yaşadıkları mutluluk ise görülmeye değerdi.

DOKTOR İŞİTME ENGELLİ HASTASI İLE KONUŞABİLECEK

KO-MEK’in, işitme engelli eğitimi, son derece önemli bir hizmet olarak değerlendirildi. Zira hasta ya da hasta yakını bir işitme engelli vatandaş için karşısında işaret dili bilen personel bulmak önem taşıyor. KO-MEK’in verdiği işaret dili eğitimi sayesinde, artık hastanenin girişinden itibaren işaret dili bilen bir personel bulunacak. Bu sayede işitme engelli vatandaşlar hastanedeki giriş işlemlerinden, doktor muayenesine kadarki süreçte hiçbir engelle karşılaşmadan tedavi süreçlerini yürütebilecek.

KO-MEK KATILIM BELGESİ ALACAKLAR

KO-MEK’in İzmit Seka Devlet Hastanesi personeline yönelik gerçekleştirdiği işaret dili eğitimi, yaklaşık 4 hafta sürecek. Bu sürenin sonunda kursiyerler öğrendikleri bilgilerden genel bir sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan personele KO-MEK katılım belgesi verilecek.