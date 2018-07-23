KO-MEK’ten Hastanelere İşaret Dili Eğitimi

5 BİN KELİME İLE YOLA ÇIKTILAR
Eğitim, alfabe ve kelime bilgisi ile başladı. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin kelimenin işaret diliyle tanımı öğretiliyor. İşaret dili kelimelerini öğrenen kursiyerler kısa süre içinde cümle kurmaya başladı. Eğitim içinde ayrıca aile ve çevre, zaman kavramları, fiiller, sağlık terimleri, beden dili, jestler, mimikler gibi önemli modüllerin bilgisi aktarılıyor.
ARA SINAVLAR YAPILDI
Öte yandan hastane personeli, eğitim kapsamında, öğrendikleri bilgilerden ara sınava alındı. Kutu içindeki kâğıtları çeken kursiyerler burada yazan kelimeleri işaret diliyle anlattı. Derslerine oldukça iyi çalıştıkları belli olan kursiyerlerin, bildikleri her kelimenin ardından yaşadıkları mutluluk ise görülmeye değerdi.
DOKTOR İŞİTME ENGELLİ HASTASI İLE KONUŞABİLECEK
KO-MEK’in, işitme engelli eğitimi, son derece önemli bir hizmet olarak değerlendirildi. Zira hasta ya da hasta yakını bir işitme engelli vatandaş için karşısında işaret dili bilen personel bulmak önem taşıyor. KO-MEK’in verdiği işaret dili eğitimi sayesinde, artık hastanenin girişinden itibaren işaret dili bilen bir personel bulunacak. Bu sayede işitme engelli vatandaşlar hastanedeki giriş işlemlerinden, doktor muayenesine kadarki süreçte hiçbir engelle karşılaşmadan tedavi süreçlerini yürütebilecek.
KO-MEK KATILIM BELGESİ ALACAKLAR
KO-MEK’in İzmit Seka Devlet Hastanesi personeline yönelik gerçekleştirdiği işaret dili eğitimi, yaklaşık 4 hafta sürecek. Bu sürenin sonunda kursiyerler öğrendikleri bilgilerden genel bir sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan personele KO-MEK katılım belgesi verilecek.