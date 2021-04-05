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Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü 12 İlçe Kaymakamlığında Afet Eğitimi Verdi

İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmesiyle İlimiz 12 İlçe Kaymakamlığında; muhtar ve ihtiyar heyetine, kurum yönetici ve personellerinden oluşan 1.050(bin elli) kişiye İl AFAD Müdürlüğü, afet eğitimi verdi.

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü 12 İlçe Kaymakamlığında Afet Eğitimi Verdi

05 Nisan 2021 Pazartesi 13:01

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen afet eğitimlerinde afet farkındalık, afet anındaki doğru davranış biçimleri, çök kapan tutun uygulaması, İRAP, TAMP, sivil savunma, yangın ve iyileştirme konuları işlendi.

İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Koçan 2021 Afet Eğitim yılı kapsamında İlimizin tüm ilçelerinde yoğun bir afet farkındalık süreci yaşandığını belirtti. Bu kapsamda, İlimiz tüm ilçe kaymakamlıkları muhtar ve ihtiyar heyetine; İzmit Kaymakamlığı 159, Gebze Kaymakamlığı 49, Kandıra Kaymakamlığı 83, Karamürsel Kaymakamlığı 83, Kartepe Kaymakamlığı 52, Körfez Kaymakamlığı 189, Dilovası Kaymakamlığı 58, Gölcük Kaymakamlığı 101, Darıca Kaymakamlığı 74, Başiskele Kaymakamlığı 133 ve Derince Kaymakamlığı’ndan 50 kişiye AFAD eğitmenleri; Adem Süer, Sebahattin Yaşa, Hüseyin Çakırca, Alper Şen, Belma Kardaş ve İsmail Aktaş tarafından afet farkındalık, İRAP, TAMP, sivil savunma, yangın ve yileştirme süreçleri hakkında eğitim verildi.

Afet farkındalığı oluşturulması konusunda tam bir seferberliğin başlatıldığı ilimizde, ulaşılabilecek her bir kişinin önemli olduğundan hareketle, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünce toplumumuzun tüm kesimlerine ulaşılarak afet farkındalığını artırmak amacıyla, Afet Farkındalık Eğitimi videosu hazırlanmış olup eğitime:                                                                      
 
Linkinden ulaşabilirsiniz.https://kocaeli.afad.gov.tr/kocaeli-afaddan-afet-farkindalik-egitimi


 

 

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