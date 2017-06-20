Kocaeli AFAD’da Önemli Toplantı

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde TAMP-Kocaeli Hizmet Gruplarının yönetici ve çalışanlarıyla TAMP ve İntikal tatbikatı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kocaeli AFAD önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planına dahil hizmet gruplarında ana çözüm ortağı sorumluluğunu üstlenen kuruluş yöneticileri ve çalışanlarıyla yapılan toplantı Vali Yardımcısı Abdullah Etil başkanlığında gerçekleştirildi.

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul’un sunum yaptığı toplantıya hizmet grupları başkanlarından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Ayhan Özköse, Karayolları İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Okan Gerçek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü İsmet Çalışkan, Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek iştirak ederken, diğer hizmet grupları da başkan yardımcıları ve plan çalışanları ile toplantıya katılım gösterdi.



Yoğun katılımlı toplantının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Vali Yardımcısı Abdullah Etil, AFAD’ın kuruluşundan bu yana önemli görevler ifa ettiğini, İllerde AFAD öncülüğünde koordine edilen plan çalışmalarının İl Afet Koordinasyon Kurulundan onay alarak yürürlüğe girdiğini, planın kağıt üzerinde kalmaması için tatbikatlarla sınanması gerektiğini dile getirdi.



Yaptığı sunumla toplantının amacı ve içeriğinden bahseden İl AFAD Müdürü Salim

Tekoğul, TAMP-AYDES Genelgesi kapsamında hizmet grupları yöneticilerinin sorumluluklarına, her yıl yapılması gereken plan güncellemelerine, plan eğitimlerinin ve tatbikatlarının rutin hale getirilmesine değindi.

Ayrıca yapılması düşünülen habersiz intikal tatbikatı konusunda hizmet gruplarının yöneticilerini bilgilendiren Tekoğul, yöneticilerin operasyon planlarına aşinalık kazanmaları, hizmet gruplarındaki destek çözüm ortağı kuruluşlarla bir araya gelerek planlarını değerlendirmeleri ve mutabakatları sağlamaları gerektiğini vurguladı.