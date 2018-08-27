"Kocaeli, Anadolu Medeniyetinin Eşsiz Kentlerindendir"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği 13. Geleneksel Pita Teferiç Şenlikleri’ne katıldı. Sünni Baba Mesire Alanı’nında gerçekleştirilen şölene Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel de katıldı. Şölen alanını gezen ve etkinlikleri yakından takip eden Başkan Karaosmanoğlu, şenlik sonrası yaptığı açıklamada 1071 Malazgirt Zaferinin önemine değineip, bin yıllık vatan toprağı Anadolu’nun güçlü tutulmasının önemine vurgu yaparak, “Türkiye, dev bir medeniyetin ve tarih birikiminin emanetçisidir. Anadolu bir kaledir. Kocaeli de bu eşsiz bir medeniyetin önemli kentlerinden birisidir. Anadolu’nun ve kentimizin her daim ayakta kalması için çalışacağız. Bu kale asla yıkılmayacaktır. Aksi halde gönül coğrafyamız başta olmak üzere Balkanlar’dan eser kalmaz” açıklamasını yaptı.

“İNSANIMIZIN DESTEĞİNİ HER DAİM HİSSEDİYORUZ”

13. Geleneksel Pita Teferiç Şenlikleri’ne katılan konuklarla yakından ilgilenmeyi ihmal etmeyen Başkan Karaosmanoğlu, verilen ikramları da geri çevirmedi. Şenliklerin ardından yaptığı açıklamaya Türküyle, Kürdüyle, Boşnağıyla, Romanıyla, Arabıyla ve diğer kökenlerden gelen insanlarıyla ülkemizin, bütün renkleri içinde barındığını ifade ederek, “Bu ahenk Türkiye’nin birliğinin ve beraberliğinin sembolüdür. Kocaeli’ de bu güzel uyumun en güzel uygulandığı kentlerimizdendir. Ecdadımız gittiği her yerde gönüllere girmiş ve hizmetlerini götürmüştür. Gönülden çalışmış, huzur ortamını çok büyük coğrafyalara taşımıştır. Aynı bizlerde ecdadımız gibi gönül hareketine önem veriyoruz. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle “Gönül Belediyeciliği” ilkemizi dün olduğu gibi bugünde uyguluyoruz inşallah yarında devam ettireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın gönüllerine girdiğimiz için insanımızın desteğini her daim hissediyor ve hizmetlerimizin enerjisi oluyor” dedi.

“HİZMET SİYASETİMİZİN TEMELİNDE DE BU VAR”

Türkiye hiçbir zaman kendi sınırlarından ibaret olmadığını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ülke olarak tarihin ve insanlığın üzerimize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak bu anlamda gönül coğrafyamızda çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Balkanlar başta olmak üzere nerede bize ihtiyaç duyulursa oraya elimizi uzatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Dünya’nın karşılaştığı sorunlara kayıtsız kalamayacaklarını da belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Hizmet siyasetimizin temelinde de bu var. Sorumluluğumuzun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ecdadımız Anadolu’ya sahip çıkmak için gösterdiği fedakârlığı şimdi torunları yerine getirmektedir. Bugün Türkiye olarak karşılaştığımız problemin temelinde de bizim dünyaya bu bakışımızın olduğunu da söylemek isterim. Türkiye artık başını yukarıya kaldırmış ve etrafında olanları yakından takip etmektedir. Gerektiğinde müdahalesini yaparak ülke olarak gücünü de göstermektedir” diyerek sözlerini tamamladı. Şenliğe katılan Başkan Karaosmanoğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.