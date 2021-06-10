banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "müsilaj" açıklaması:

- "Bilim insanlarının katkılarıyla çok yakın bir zamanda çok başarılı sonuçlar alınacak. Bilim insanları yapılması gerekenleri söyleyecek, bizler de hızlı bir şekilde gereğini yapacağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan

10 Haziran 2021 Perşembe 15:24

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde görülen müsilajla (deniz salyası) ilgili bilim insanlarının katkılarıyla yakın zamanda çok başarılı sonuçlar alınacağını söyledi.

Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde kurulan Sekapark AŞ Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'nin açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz salyasıyla ilgili çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Bu meseleyle ilgili tüm süreçlerin hızlıca tasarlanacağına işaret eden Büyükakın, "Bilim insanlarının katkılarıyla çok yakın bir zamanda çok başarılı sonuçlar alınacak. Ben, hep söylüyorum; Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı, bu tür bilimsel araştırmaları yapmaya yetecek nitelikte. Bilim insanları yapılması gerekenleri söyleyecek, bizler de hızlı bir şekilde gereğini yapacağız." diye konuştu.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" Kocaeli sahillerinde görülmeye devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları yürütülüyor.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeTahir BüyükakınTübitakZinnur BüyükgözKomekKocaeli Büyükşehir BelediyesiKocaeli Ticaret Odası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
İstanbul Üniversitesi, müsilajı temizlemek için deniz bakterilerini kullanacak İstanbul Üniversitesi, müsilajı temizlemek için...
Kocaeli'de dereye atık su döküldüğü iddiası Kocaeli'de dereye atık su döküldüğü iddiası
İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları...
Kocaeli'de müsilaj temizliği seferberliğine dalış sporcuları da katıldı Kocaeli'de müsilaj temizliği seferberliğine dalış...
Büyükşehir, Tarımsal Sulama Kanallarının Temizliğini Yapıyor Büyükşehir, Tarımsal Sulama Kanallarının Temizliğini...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

CUMA HUTBESİ
Diyanet işleri başkanlığının 11.06.2021 tarihindeki cuma sohbet konusu 'AİLEMDE MERHAMET VE HUZUR VAR'

Haberi Oku